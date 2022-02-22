نائب قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن الطيار راشد محمد الشامسي، نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بمكتبه بمعرضي «يومكس» و«سيمتكس»، كلاً على حدة، اليكسي سكراجا المدير العام لإدارة الموحدي للتجارة الخارجية الحكومية بيلاروسيا واللواء تشونسونغ تشوي نائب رئيس الأركان الجوية للخطط والإدارة والعميد روبرت توث قائد القوات الجوية السلوفاكية والفريق فيشيلاسف شامكو نائب قائد القوات الجوية الأوكراني.

واستعرض اللواء الشامسي في اللقاءات العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الضيوف والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

كما تم بحث التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.

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