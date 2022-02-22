«صحة دبي» تفحص أكثر من 81 ألف طفل بـ«براعم» للكشف المبكر عن التأخر النمائي

المصدر: دبي - وام

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بلغ عدد المستفيدين من أداة دبي لفحص التطور النمائي للأطفال «براعم» خلال العامين الماضيين 81320 طفلاً تم تحويل 789 منهم إلى المتابعة الطبية التخصصية لتفادي المضاعفات السلبية للتأخر النمائي.

وقالت الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشارية ورئيسة وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي: إن برنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال «براعم» يقوم بالتقييم الدوري للطفل خلال مراحل عمرية مختلفة لتغطية 5 جوانب تتعلق بنمو الطفل، مشيرة إلى أن هذه الخدمة لا تقتصر على مرضى الهيئة فقط وإنما متاحة للجميع، حيث يمكن لأي شخص تحميل تطبيق الهيئة الرسمي والاستفادة من الخدمات المتوفرة بما فيها أداة «براعم» الخاصة بالكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال.

وأوضحت أن الفحص النمائي للطفل الذي توفره أداة «براعم» يتمثل بمجموعة من الأسئلة السريعة سهلة الإجراء عالية الدقة والمصداقية لتقييم تطور الطفل من حيث الحركة والمهارات الاجتماعية العاطفية والإدراكية ومهارات النطق واللغة وغيرها من المهارات بهدف الكشف المبكر عن تأخر تطور الطفل ومدى الحاجة إلى التدخل المبكر قبل دخوله إلى المدرسة.

وأضافت أن أداة «براعم» تتيح للوالدين تقييم تطور أطفالهما من عمر 9 أشهر إلى عمر 6 سنوات ويمكن الوصول إلى هذه الأداة من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي «DHA» المتوفر في متجري «Store App» و«Google Play» وإنشاء حساب باستخدام رقم الهوية / البطاقة الصحية / حساب هيئة الصحة بدبي «شريان» لتسجيل الدخول واستخدام التطبيق ثم الضغط على أيقونة براعم (فحص نمو الطفل) وتعبئة الاستبيان.

ونوهت بأن الأداة تقوم بإنشاء تقرير تقييم الطفل بشكل فوري، حيث يمكن للوالدين رؤية النتائج فيما يتم إرسال نسخة من التقرير إلى نظام سلامة «السجل الطبي الإلكتروني» لعملاء هيئة الصحة بدبي، مشيرة إلى أن مرضى المرافق الصحية غير التابعة لهيئة الصحة بدبي يمكنهم رؤية النتائج ومراجعة طبيبهم المعالج.

وأشارت الدكتورة فاطمة العلماء إلى ورش العمل المتعددة والمستمرة التي تنظمها هيئة الصحة بدبي والموجهة للعاملين في القطاع الطبي الخاص بدبي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي عند الأطفال والأساليب والوسائل المتعددة للكشف عن هذا التأخر لضمان التدخل العلاجي في الوقت المناسب وتفادي المضاعفات السلبية الناتجة عن ذلك.

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