200 ألف متفاعل مع «تطمنوا» عبر «انستغرام» لدعم الصحة النفسية خلال «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

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حققت مبادرة «تطمنوا» للدعم النفسي المجتمعي خلال الموجة الحالية من فيروس «كوفيد 19»، التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع، مطلع العام الجاري، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً. وقدم خبراء ومتحدثون في الصحة النفسية عدداً من جلسات البث المباشر، التثقيفية والتطمينية، والتي حققت تفاعلاً في منصة انستغرام يصل إلى أكثر من 200 ألف متفاعل ومشاركة للجمهور.

وجاءت مبادرة «تطمنوا» استكمالاً لما حققته مبادرة «لا تشلون هم» من نتائج إيجابية كبيرة بتقديم الدعم النفسي لمختلف أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية من الجائحة، وفي إطار تأكيد أولوية سلامة جميع أفراد المجتمع التزاماً برؤية قيادة الدولة، وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما حققت الحملة تفاعلاً واسعاً عبر منصة «تويتر» إضافة إلى مجموعة من منشورات التوعية التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الإمارات.

وتهدف مبادرة «تطمّنوا» إلى تعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة الجيدة، وتعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية لدى الأسر والمجتمع، إضافة إلى تعزيز قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع.

وتشتمل المبادرة على 3 مكونات رئيسية هي: سلسلة من منشورات التوعية والهادفة عن كيفية التخلص من القلق والتوتر عبر خطوات واضحة يتم اتباعها من قبل أفراد المجتمع. وتقديم خدمة الدعم النفسي المجتمعي من خلال البث المباشر مع خبراء الدعم النفسي. وإنتاج حلقات كمدونة صوتية من الجلسات الحوارية للبث المباشر مع خبراء الدعم النفسي.

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