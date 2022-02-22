«صحة» توفر رعاية عالية المستوى للأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية استحواذها على مستشفى سلمى لإعادة تأهيل الأطفال لتوفير رعاية عالية الجودة وإعادة تأهيل الأطفال على المدى الطويل للحالات الصعبة.

وقالت: إن خطوة الاستحواذ التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي تتماشى مع رؤية «صحة» في توفير نظام رعاية صحية متكامل ومتقدم يحسن وصول المريض إلى خدمات الرعاية، ويرفع من تجربة العلاج، إذ إنه من خلال مستشفى سلمى أصبحت «صحة» تتمتع بالقدرات والخبرات اللازمة لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل رعاية الأطفال وإعادة تأهيلهم في مرحلة ما بعد الحالات المرضية الحادة وطويلة الأمد.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير الطبي التنفيذي لمجموعة «صحة»: من خلال إضافة مستشفى سلمى لرعاية الأطفال وتأهيلهم إلى شبكة «صحة»، سنعزز مركز التميز المتخصص في رعاية الأطفال وتأهيلهم، ونوسع نطاق وصولنا إلى المرضى في أبوظبي وخارجها.

وأوضح أن «صحة» تتبع معايير جديدة لرعاية الأطفال وتأهيلهم وتوفير العناية اللازمة لهم بعد الإصابة بالأمراض الخطرة وطويلة الأجل في المنطقة، على أيدي متخصصين مزودين بأعلى المؤهلات العالمية.

ومن جانبه قال فيليب ميلينز، الرئيس التنفيذي لمستشفى سلمى لرعاية الأطفال وتأهيلهم: باعتباره أول مستشفى لإعادة تأهيل الأطفال في المنطقة، نحن فخورون بتقديم خدمات إعادة التأهيل المتخصصة للأطفال، والتي يقدمها طاقم طبي ذو خبرة عالية ومدرب جيداً ومتخصص للأطفال. وأضاف: بعد 3 سنوات فقط من التشغيل، فإن مستشفى سلمى يعد أحد المستشفيات الرائدة في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الرعاية المتكاملة وإعادة التأهيل للأطفال الذين يعانون من حالات طبية معقدة.

وأوضح: إن الفريق الطبي المتخصص في «سلمى» يقدم علاجاً شخصياً ومخصصاً لكل مريض، بالإضافة إلى تقديم المشورة للعائلات حول أفضل خطط الرعاية والتنمية للأطفال ذوي الاحتياجات الصحية المعقدة.

وصمم مستشفى سلمى لتقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى وعائلاتهم، وتقديم رعاية شاملة ومتعددة التخصصات للأطفال المرضى بحالات مزمنة، وذلك من خلال برامجه المتخصصة والمكثفة لإعادة التأهيل، والتي تتضمن أيضاً الخدمات العلاجية، فضلاً عن نهجه العلاجي الذي يراعي الظروف والاحتياجات الفريدة لكل حالة مرضية. وبالإضافة إلى جودة وتميز خدماتها، فإن قدرات «سلمى» تتجاوز أيضاً الخدمات الطبية والعلاجية لتشمل كذلك الدعم النفسي للمريض.

ويقدم مستشفى سلمى الذي يحتوي على 83 سرير خدمات رعاية صحية تتمحور حول الأسرة، مما يضع المرضى وعائلاتهم في قلب الرحلة العلاجية، ويعد المستشفى بمثابة المنزل الثاني لجميع نزلائه من المرضى وعائلاتهم، ويتميز بتصميمه المعاصر وتوفيره لغرف مخصصة لأولياء الأمور وحدائق مفتوحة ومناطق لعب للأطفال.

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