مختبر فحص «كوفيد 19» في مطار دبي يحصل على الاعتماد الدولي

المصدر: دبي - البيان

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حصل أكبر مختبر داخلي في العالم لتحليل عينات «PCR» الخاصة بفيروس «كورونا» في مطار دبي الدولي على اعتماد ISO15189 والذي يعد أحد أهم الاعتمادات الدولية في مجال المختبرات الطبية.

وفي وقت قياسي يقدر بأقل من 4 أشهر منح هذا الاعتماد للمختبر الذي تديره مجموعة شركات «بيور هيلث» ويقع في مبنى الركاب 2 بمطار دبي وتم افتتاحه في يونيو 2021 من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC الحاصل على الاعتراف الدولي من منظمات الاعتماد الدولية ILAC IAF ARACAPAC.

وقال الدكتور زين اليافعي، الرئيس الطبي التنفيذي في شركة بيور هيلث: يعزز هذا الاعتماد من دقة وموثوقية خدمات مختبرنا الطبي في عمل فحوصات «كوفيد 19» في مبنى الركاب 2 بمطار دبي الدولي، بما يتماشى مع مساعينا المتواصلة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة. وتسعدنا الثقة العالية التي يوليها المستفيدين تجاه خدمات المختبر ومرافق الفحص ذات معايير الجودة العالية، والذي يمثل دليلاً دامغاً على حرصنا على اتباع أفضل الممارسات في إطار رؤيتنا الرامية نحو الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة.

وتبلغ مساحة المختبر 20000 قدم مربعة، وهو مرفق مخصص على مدار الساعة لتحليل عينات فحص RT-PCR التي يتم جمعها من المسافرين في المطار، ويمكنه تحليل ما يصل إلى 100000 عينة يومياً، وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة. كما أن المختبر مجهز بغرف الضغط السلبي والإيجابي وهو متصل بمنصات التقارير الحكومية.

ويتضمن اعتماد ISO 15189 تقييماً مستقلاً للمختبرات الطبية بما في ذلك فحص مؤهلات الموظفين وكفاءتهم، ومدى ملاءمة المعدات، والكواشف والإمدادات، وضمان الجودة، والعوامل التحليلية، وما قبل التحليلية وما بعدها.

ويجري المقيمون تقييماً شاملاً لجميع المتغيرات التي تؤثر على نتائج بيانات الفحص ويتأكدون من الحفاظ على الامتثال والكفاءة التقنية.

وبدورها قالت علياء المرزوقي، مدير إدارة اعتماد المختبرات في مركز الإمارات العالمي للاعتماد: إن اعتماد المختبرات وفق أفضل المعايير الدولية يمثل أداة حيوية للجهات التنظيمية لضمان موثوقية الفحوص والمساعدة في تقليل أي تأثير سلبي على الصحة والتجارة والاقتصاد. ويمكن للمسافرين والمستفيدين من خدمات المختبر أن يثقوا في أن كفاءة المزود معترف بها دولياً، وأن نتائج الفحص مقبولة في كل مكان، إذا كان مزود الفحوص حاصلاً على اعتماد من هيئة اعتماد موقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.

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