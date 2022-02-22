الشامسي يدشن مبنى المختبر الجنائي الجديد بضاحية مغيدر

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة مبنى المختبر الجنائي الجديد بمنطقة ضاحية مغيدر والذي يعد إحدى المكرمات السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تسهم في تلبية احتياجات العاملين بالقيادة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم.

حضر الافتتاح العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من مديري العموم والإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع بالقيادة، إلى جانب عدد من الضباط العاملين بالمختبر الجنائي والقيادة.

آليات

وفي جولة تفقدية قام بها اللواء الشامسي برفقة العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، رئيس المختبر الجنائي بالشارقة، وعدد من كبار الضباط، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن آليات ومنظومة العمل في المختبر الجنائي، مروراً بأفرعه المختلفة، والتي تضمنت، فرع التحاليل البيولوجية، فرع التحاليل الكيميائية، فرع فحص الآثار المادية، وفرع الاستراتيجية والتميز، ووحدة الطب الشرعي.

أمن

وثمن اللواء الشامسي مكرمة سموه التي تدعم العاملين بالقيادة وتقدم لهم الدعم المناسب للارتقاء بمستوى العمل الأمني والشرطي بما يحقق رؤية وزارة الداخلية أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن المختبر الجنائي يشكل منذ أعوام مديدة مرجعاً مهماً وأساسياً للعمل الجنائي الفني، لما يتميز به من تخصصات وأنظمة عمل وممارسات وكفاءات بشرية مؤهلة، قادرة على فك شفرة العديد من القضايا الجنائية والجرائم المعقدة، وأن شرطة الشارقة تسعى دائماً إلى المضي قدماً في مواكبة كافة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة بأحدث التقنيات والأجهزة، وبما يضمن الجاهزية والاستعداد لكافة الظروف.

أفضل التقنيات

وأفاد العقيد مهندس المازمي أن المبنى الجديد يضم في ثناياه أفضل التقنيات العالمية والحديثة المتوافقة مع المعايير المعتمدة للسلامة والجودة، وتوافر الكوادر الفنية المتخصصة مدعومة بأحدث التكنولوجيا والأجهزة والمعدات والأنظمة ذات العلاقة، للتعامل مع كافة أنواع الأدلة الجنائية وفحوصاتها.

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