«الإمارات للبيئة» تناقش أهمية التشجير الحضري والزراعة العمودية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلطت الحلقة النقاشية الأولى لمجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال العام 2022، التي أقيمت أمس تحت عنوان تخضير الأدغال الخرسانية - نحو التشجير الحضري والزراعة العمودية «الضوء على أهمية التشجير الحضري والزراعة العمودية في جلب منافع متنوعة لسكان المدن.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية أنه يمكن اعتبار التحريج الحضري والمزارع العمودية بمثابة صلة بين المناطق الحضرية الخضراء القائمة، وتعزيز التماسك البيئي لمواجهة المناخ المتغير والتدهور البيئي التدريجي وما يرتبط به من خسارة للأراضي الزراعية.

الوظيفة البيئية

وبدأت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة كلمتها بتوجيه الشكر للجهات الداعمة للجلسة؛ الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، مجلس صناعات الطاقة النظيفة، ومجلس الأعمال السويسري.

وقالت: إن الوظيفة البيئية للخضرة تعتمد إلى حد كبير على حجم محاور الطبيعة، المرونة، الروابط البيئية، مقاومة الموائل النباتية للتغيرات في البيئة الطبيعية، لذا يجب على البشر، الذين يعانون من تغير المناخ، خلق نوعية جديدة من الفضاءات، حيث يمكن للمساحات الخضراء أن تشجع التفاعل الاجتماعي ويمكن أن تساهم في جعل المساكن عالية الكثافة أكثر جاذبية وأمانًا.

كما توفر المساحات الخضراء العمودية الحضرية فرصًا جديدة للاستخدام التعليمي للمنطقة، وتضمن إمكانية استخدام فسيفساء الموائل لمجموعة كاملة من احتياجات التعليم البيئي للمدارس المحيطة، ويسمح بناء النظام الرأسي الحضري بإصلاح سلامة النظام البيئي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في البيئة الحضرية، مما يؤدي إلى توفير أفضل للأغذية والسلع والخدمات لدعم رفاهية الإنسان».

الدمج الناجح

شارك في الجلسة الحوارية أوليفيا نيلسن- مدير مشارك في مياموتو الدولية وهنريك بيريرا - الرئيس التنفيذي لشركة طاقة للحلول والدكتور محمد وسيم يحيى- أستاذ مساعد في قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة الشارقة.

وأشار المشاركون إلى أن الدمج الناجح للتشجير الحضري والمزارع العمودية في المدن سيساهم بشكل فعال في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ومنها القضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية والمياه النظيفة وغيرها.

أكدت أوليفيا نيلسن أن مستقبل المدن يجب أن يبدو أكثر حيوية بالأشجار والنباتات. إذا لم تكن النباتات الخضراء في مخيلتنا، فلا يمكننا إنشاؤها.

وخاطب هنريك بيريرا الحضور بشرح مفصل للعلاقة بين التشجير الحضري واستهلاك الطاقة. فيما طرح الدكتور محمد وسيم يحيى على طاولة النقاش مزايا التشجير الحضري لتحسين جودة الهواء، وتخفيف مياه الأمطار وتعزيز التنوع البيولوجي. تؤدي الأسطح المزروعة إلى انخفاض درجة حرارة الأسطح وتلطيف الهواء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز