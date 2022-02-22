تفاهم «الوطني للأرصاد» وبوليتكنيك أبوظبي على العمل المشترك

المصدر: أبوظبي ـ وام

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وقع المركز الوطني للأرصاد مذكرة تفاهم مع بوليتكنيك أبوظبي - التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية - لتعزيز وإرساء قواعد للتعاون من خلال النهوض بالمجالات التي تخص علوم الأرصاد الجوية فضلاً عن العمل المشترك على التطوير والتعليم والتدريب والبحث في مقري الكلية والمركز والذي أفرد مساحة كبيرة تضم قاعات للبحث الخاصة بالأرصاد الجوية واستوديو لتدريب الطلاب على المهارات الإعلامية.

وقع المذكرة عن المركز الدكتور عبد الله أحمد المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، فيما وقعها عن بوليتكنيك أبوظبي الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وقال الدكتور عبد الله المندوس إن المركز يسعى عن طريق المذكرة إلى استقطاب أفضل العناصر البشرية المواطنة لتأسيسها وتأهيلها في مجال الأرصاد الجوية، مشيراً إلى الحاجة الحالية للمتخصصين في الأرصاد الجوية تتزايد مع النمو الذي تشهده الدولة حالياً في كافة المجالات والتي جعلت من الدولة مركزاً مهماً لدعم كافة المشاريع الاستراتيجية والحيوية في المنطقة.

من جهته قال الدكتور أحمد عبد المنان العور إن مذكرة التفاهم تشكل أهمية كبيرة من ناحية منح طلبة بوليتكنك أبوظبي وشباب الوطن عامة المزيد من الفرص الحقيقية لدراسة هذه التخصصات الحيوية.

ومن ثم الالتحاق ببوليتكنك أبوظبي، والتدريب والعمل في مختلف المواقع التابعة للمركز وهو الأمر الذي يسهم في صناعة الكوادر الوطنية المتخصصة في قطاع الأرصاد الجوية، بما يحقق استراتيجية «أبوظبي التقني» وينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية بالدولة.

وأضاف العور أن بوليتكنك أبوظبي يعمل وفق توجيهات مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وضمن استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني التي توفر كافة أشكال الدعم التقني والمؤسسي في جميع تخصصات بوليتكنك ووفق أعلى المعايير العالمية وهو الأمر الذي أدى إلى حصول بوليتكنك أبوظبي على الاعتماد الدولي من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في هندسة وصيانة الطائرات وكذلك الاعتماد الأمريكي في الهندسة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن بوليتكنك أبوظبي يتميز بطرح البرامج التطبيقية المرتبطة بسوق العمل الوطني ومتطلبات التكنولوجيا وهو الأمر الذي يسهل الحصول على الوظائف في مجالات العمل المختلفة كما تتميز البرامج الأكاديمية بنظام التعليم الثنائي «الهجين» والذي يجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي.

هذا ويعد تخصص الأرصاد الجوية من التخصصات النادرة والمهمة على مستوى الدول والذي يحتاج إلى مستوى عالٍ من الدقة والمسؤولية، حيث تتوقف الكثير من الأنشطة والعمليات الحياتية سواء للدول والمؤسسات والأفراد على دقة إنجاز النشرات والتوقعات الجوية.

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