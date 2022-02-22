مواصلات الإمارات و«أبوظبي للزراعة» تفعلان اتفاقية خدمات الفحص الفني بينهما

المصدر: دبي ـ البيان

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باشرت مواصلات الإمارات تنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة التي أبرمتها مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي توفر بموجبها خدمات الفحص الفني للمركبات التي تعمل في نقل وتوزيع الأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية ونقل الأعلاف أو الأدوية والمستحضرات البيطرية أو الحيوانات الحية.

وقال باسل الجابري، مدير إدارة الرقابة الغذائية ومدير إدارة الرقابة الزراعية بالإنابة؛ إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تسعى دائماً إلى تطوير مستوى العلاقات مع شركائها من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بهدف تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة.

تدريب

وأضاف أن الهيئة بموجب هذه الاتفاقية تقوم بتدريب موظفي مواصلات الإمارات حول أهم المتطلبات الواجب توفرها في كافة المركبات حيث تم تصريح مركبات نقل وتوزيع الأغذية وحالياً بصدد إصدار تصاريح خاصة بنقل الحيوانات والطيور الحية والأعلاف، والدراجات النارية بالإضافة إلى الأدوية والمستحضرات البيطرية.

يذكر أن الهيئة تقوم بالتدقيق على مراكز الفحص لبيان مدى التقيد بالاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة في المركبات حسب النشاط أثناء عمليات الفحص الفني والمتابعة الدورية من خلال التفتيش الميداني ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

جاهزية

بدوره، رحب عامر جمعة الشحي، مدير وحدة الفحص الفني بمواصلات الإمارات؛ بالتعاون بين الجانبين في سبيل الارتقاء بالخدمات المتاحة لجمهور المتعاملين، والإسهام في تعزيز الأمن الحيوي والغذائي، وأكد جاهزية فرق العمل في الشركة لأداء مهامها على الوجه الأمثل.

منوّهاً بما تتمتع به مواصلات الإمارات من قدرات واسعة في مجال الفحص الفني للمركبات، تشمل شبكة منتشرة من المحطات والمرافق المتطورة في مختلف أنحاء الإمارة، والمزودة بأفضل التجهيزات المتاحة في مجال الفحص الفني، وكذلك الموارد البشرية المؤهلة، علاوةً على خبراتها الواسعة في الخدمات الفنية بصفة عامة، والخدمات الرديفة والمتكاملة التي تقدمها في الدولة.

فحص

وأضاف الشحي أن الشركة ستتولى بموجب الاتفاقية فحص مجموعة كبيرة من المركبات المستخدمة في هذا المجال، لاسيما الدراجات النارية المستخدمة لنقل الأغذية، ومركبات توصيل الطلبات الغذائية، ومركبات نقل الأعلاف، ومركبات نقل الحيوانات الحية، ومركبات نقل الطيور الحية، ومركبات نقل الفسائل الزراعية، ومركبات نقل جلود الحيوانات، ومركبات نقل الأدوية البيطرية، ومركبات نقل المستحضرات الطبية البيطرية.

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