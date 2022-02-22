المصدر: البيان

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تغطية مباشرة لحفل افتتاح متحف المستقبل، المبنى الأيقوني الذي يعد أجمل مبنى على وجه الأرض، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول الاستعداد للمستقبل واستشراف متغيراته وتطوراته، من خلال تقديم صرح علمي وحضاري بمقاييس عالمية.

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