تغطية مباشرة لحفل افتتاح متحف المستقبل
تغطية مباشرة لحفل افتتاح متحف المستقبل، المبنى الأيقوني الذي يعد أجمل مبنى على وجه الأرض، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول الاستعداد للمستقبل واستشراف متغيراته وتطوراته، من خلال تقديم صرح علمي وحضاري بمقاييس عالمية.
تغطية مباشرة لحفل افتتاح #أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض .. #متحف_المستقبل في دبي.@MOTF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022
#MuseumOfTheFuture #MOTF#البيان_القارئ_دائما https://t.co/sddeGMxnSX
تغطية مباشرة لحفل افتتاح #متحف_المستقبلhttps://t.co/Z0waefw4R1#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RwpzKZyQlh— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022
#دبي تقدم للعالم متحف المستقبل كمركز للابتكار والاستدامة والإبداع#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض@MOTF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022
#MuseumOfTheFuture #MOTF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jKOUPNYkFM
نوابغ العرب حراك عربي استثنائي كبير يقوده #متحف_المستقبل#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض@MOTF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022
#MuseumOfTheFuture #MOTF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mSuvz1flfe
تعرفوا عن قرب على أجمل مبنى بالعالم #متحف_المستقبل@MOTF#MOTF #MuseumOfTheFuture— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022
#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/stHq722PhE
#دبي تضيف إلى موسوعتها المعمارية #أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض@MOTF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022
#MuseumOfTheFuture #MOTF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rCN3VclfCH