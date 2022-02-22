«أمل» تجربة فضائية استثنائية تتنظر زوار «متحف المستقبل»

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تستقبل «المحطة الفضائيّة المدارية - أمل» OSS Hope زوار «متحف المستقبل» لتأخذهم في رحلة إلى الفضاء لاختبار العيش وأداء المهام على متن محطات الفضاء، قبل عودتهم إلى الأرض، لكن بعد 50 عاماً من اليوم، ليكتشفوا كيف أصبح العالم في العام 2071.

كما سيتعرف الزوار على الجهود المبذولة لاستعادة النظام الطبيعي واستدامة الكوكب، ويستعيدوا ذاكرة مشروع "مسبار الأمل" الذي وصل إلى مدار كوكب المريخ ، ويدركوا رؤية الإمارات الاستراتيجية للأهمية استكشاف الفضاء دعما لأهداف الـ50 عاما المقبلة.

ومازال هناك آفاق مستقبلية واعدة تنتظر الباحثين والشغوفين بقطاع علوم الفضاء بدولة الإمارات.

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