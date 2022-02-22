«الصحة» تكشف عن مستجدات مشاريعها الطبية المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مستجدات مشاريعها الصحية المبتكرة، تزامناً مع فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» بهدف تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع والاستثمار المستدام في تطوير العقول والموارد لتعزيز الأداء، وتبني الممارسات المبتكرة، والاحتفاء بالمزيد من المبتكرين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار ودعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

أولوية

وأشار صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنطلق في مشاريعها المبتكرة، من الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة في رسم إطار وطني استراتيجي للابتكار، لتعزيز سمعة الدولة وتجسيد توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، مؤكداً أن الوزارة تولي الابتكار أولوية في برامجها وتعمل على استقطاب أحدث الابتكارات في مجال جودة الخدمات الصحية، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتغدو خارطة الطريق إلى إنشاء حاضنات ومختبرات ابتكار، باستخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنية «بلوك تشين»، إضافة إلى تطوير مراكز البحث وخلق شراكات محلية وعالمية فاعلة.

مشاريع

وتطلق الوزارة في أسبوع الابتكار مشروع Be Bold بهدف بناء قدرات صانعي التغيير من أصحاب التفكير الريادي لتصميم واستشراف المستقبل، من خلال تطوير البرامج والسياسات التي ستؤثر على قطاع الرعاية الصحية المستقبلي. وبالإضافة لهذا المشروع تستعرض الوزارة 6 مشاريع مبتكرة، ومنها منصة «تطمين» التي تهدف لتعقب وتتبع المراحل المختلفة لتصنيع الدواء وهي الأولى من نوعها في المنطقة، لتعزيز دور الوزارة في رقابة جودة وسلامة الأدوية لحماية صحة وسلامة المرضى والمجتمع، وذلك من خلال معرفة وتتبع مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع. كما يشمل مشروع GS1 تطبيق نظام الباركود الخاص بتتبع توريد وتوزيع الأدوية من خلال توحيد آليات الترميز والتسلسل لتتبع الأدوية، وتوحيد السياسات وآليات الامتثال والمعايير.

شهادة الميلاد

كما تستعرض الوزارة خدماتها عبر تطبيق الواتساب لإصدار شهادة ميلاد بطريقة استباقية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال المساعد الافتراضي.

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