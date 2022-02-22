عصام الحميدان: «نيابة دبي» تتبنى معايير عالمية في الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة في دبي، تتبنى معايير عالمية في الابتكار، والذي أسهم في ريادة الابتكار القضائي من نواحٍ عدة.

جاء ذلك تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2022.

ولفت المستشار الحميدان إلى أن النيابة العامة في دبي تبنّت مبادرات مبتكرة سرّعت إجراءات التحقيق والاتهام، وفي مقدمتها مبادرة الأمر الجزائي وقضية اليوم الواحد، والريادة الرقمية في التحقيق والتقاضي عن بُعد والمسار الذكي للدعوى الجزائية، والذي أسهم في استمرار العمل القضائي، بالإضافة إلى خدمات استباقية للمتعاملين سهّلت إجراءات الخدمة.

ممارسة يومية

وقال النائب العام لإمارة دبي: «أصبح الابتكار في النيابة العامة ممارسة يومية وثقافة مؤسسية واحدة؛ بما يعكس دورها الجوهري في احتضان الأفكار الابتكارية للموظفين وتطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي تحسين حياة أفراد المجتمع في ظل توجه حكومة دولة الإمارات لمشاريع مستقبلية نوعية خلال الخمسين عاماً المقبلة من مسيرتها».

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