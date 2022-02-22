سلطان القاسمي يتسلم شهادة اعتماد الشارقة مدينة صحية ويفتتح جامعاً

المصدر: الشارقة - البيان

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تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس في قصر البديع، شهادة اعتماد الشارقة مدينة صحية للمرة الثانية من قبل منظمة الصحة العالمية.

معايير

ويأتي اعتماد الشارقة للاستحقاق العالمي بعد استيفائها بنسبة 100‎% الاشتراطات والمعايير للمدن الصحية ضمن الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية وبزيادة بلغت 12‎% من الشروط المستوفاة في المرة الأولى. وحققت الشارقة طيلة مسيرتها نقلات نوعية في القطاع الصحي.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة شهادة اعتماد الشارقة مدينة صحية من الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية.

افتتاح جامع «طوى»

من جانب آخر افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قبل ظهر أمس، جامع «طوى» في منطقة الحزانة بمدينة الشارقة، والذي يعد ثمرة مشروع «هبة براً بأبيك» الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لصالح أبنائها الأيتام والمتمثل في بناء جامع وسقيا ماء عن آبائهم المتوفين.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح سموه الستار إيذاناً بافتتاح الجامع الذي ساهم في بنائه 909 أيتام وأسرهم، إضافة إلى مساهمات جزيلة من أفراد المجتمع.

واطلع سموه خلال افتتاحه على أرجاء الجامع وما يحويه من مرافق للمصلين تمثلت في سقيا الماء والجدارية المشيدة التي تضم أسماء الآباء المتوفين الذين شارك أبناؤهم في بذل الصدقة الجارية عنهم تعزيزاً لمبدأ أواصر البر.

ويتسع الجامع لـ 425 مصلياً منهم 390 للرجال، وملحق به مصلى للنساء يتسع لـ 35 سيدة، ويتميز البناء بالطراز المعماري الحديث، ويتكون من قبـة من الشكل الدائري، وترتفع منارته إلى أكثر من 22 متراً.

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