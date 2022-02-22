حاكم رأس الخيمة يكرم السير أنتوني تشيثام

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن صناعة مستقبل أفضل للإنسانية ترتبط بشكل وثيق بمدى الاستثمار في العلوم المتقدمة، وبمدى القدرة على توظيف نتائج الأبحاث والدراسات العلمية فيها لخدمة أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات.

تقدير

جاء ذلك خلال تكريم سموه أمس، السير أنتوني تشيثام، بتسليمه جائزة «الشيخ سعود العالمية لعلم المواد»، تقديراً لإسهاماته الكبيرة في هذا المجال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ«ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، بدورتها الثالثة عشرة، والتي ينظمها «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة» في فندق «والدورف أستوريا» بالإمارة.

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، محاضرة علمية مختصة تحت عنوان «كيف تُكتشف المواد الجديدة؟»، ألقاها السير أنتوني تشيثام، أستاذ الأبحاث في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ الزائر المتميز بجامعة سنغافورة، وأحد أبرز علماء الكيمياء المختصين بمجال «علم المواد» في العالم، ورئيس «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة» منذ تأسيسه في عام 2007.

مكانة

وأكد سموه أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة ودولة الإمارات حاضنة للعلماء والأبحاث العلمية التي من شأنها أن تسهم في إيجاد حلول مستدامة لأبرز التحديات التي يواجهها العالم. وأشاد سموه بدور هذا الحدث العلمي الذي يتم تنظيمه في رأس الخيمة منذ أعوام، في استقطاب نخبة من أبرز العلماء والمختصين في «علم المواد» على منصة واحدة لمناقشة أهم الأفكار والمعلومات للارتقاء بجودة حياة الإنسان، وتسخير هذا المجال المتقدم من العلوم لصناعة غدٍ مشرق ومزدهر للأجيال القادمة في رأس الخيمة والإمارات والعالم أجمع.

ودعا سموه شباب الوطن وأبناء الإمارة للاستفادة من هذه الورشة ومن الأبحاث التي تطرح فيها

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