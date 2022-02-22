سيف بن زايد لـ«مدني دبا الفجيرة»: شكراً لجهودكم المخلصة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي، وام

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وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشكر إلى مركز الدفاع المدني بدبا الفجيرة لإنقاذ طفلة سقطت في بئر، وإنقاذ امرأة وطفلة من حريق أصاب منزلهما وذلك في حادثين متتاليين.

تدوينة

وقال سموه عبر «تويتر»: «أشكر مركز الدفاع المدني بمنطقة دبا الفجيرة وفريق العمل على سرعة الاستجابة في التعامل مع حادثين متتاليين بإنقاذ طفلة في ربيعها السادس من بئر بعمق 15 متراً بمنطقة واسط.. وإنقاذ امرأة وطفلة بعمر الشهرين من حريق أصاب منزلهما بمنطقة الرفاع، شكراً لجهودكم المخلصة في حفظ الأرواح وسلامتها».

واطمأن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على صحة الطفلة الإماراتية التي تم إنقاذها من قبل فريق من الدفاع المدني بعد حادثة سقوطها في بئر مياه.

حضور

وقام سموه بزيارة الطفلة في مستشفى دبا الفجيرة بحضور ذويها وعدد من الضباط واطمأن على صحتها وأحوالها الصحية بعد الحادثة، متمنياً لها الشفاء العاجل.

كما أثنى سموه على جهود العاملين في الدفاع المدني بالفجيرة على جهودهم في إنقاذ الطفلة بفترة قياسية على الرغم من أن فريق الإنقاذ كان قد وصل المنطقة بعد أن تعامل مع حادث حريق والسيطرة عليه. ورافق سموه في الزيارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة والعميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة وعدد من الضباط.

إلى ذلك روى العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، لـ«البيان»، تفاصيل الحادثتين اللتين تعاملت معهما الإدارة باحترافية.

وقال إن مركز دفاع مدني دبا الفجيرة تمكن من التعامل مع حادثتين باحترافية سريعة، حالت دون وقوع أية إصابات خطيرة، حيث سارعت فرق الدفاع في إنقاذ طفلة إماراتية بعمر 6 سنوات، سقطت في بئر ماء بعمق 15 متراً تقريباً في منطقة واسط داخل بيتهم الشعبي بينما كانت تلعب، ليتم انتشالها بطريقة آمنة وسحبها إلى أعلى، وفور خروج الطفلة تم إجراء الإسعافات الأولية الضرورية والتأكد من سلامتها.

سرعة

كما سارع فريق الإطفاء إلى انقاذ امرأة وطفلة بعمر الشهرين من حريق أصاب منزلهما بمنطقة الرفاع، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً في نحو الساعة 8:56 صباحاً، وعلى الفور توجهت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، وتعاملت مع الحريق، وسيطرت عليه في وقت قياسي، دون وقوع اية إصابات تذكر.

وطالب الطنيجي الأسر بمراقبة أطفالهم وإغلاق الآبار في المنازل والحد من وصول الأطفال إليها لتفادي وقوع الحوادث الخطرة، موضحاً أن على أصحاب المنازل الذين لديهم آبار مهجورة سرعة ردمها، درءاً لمخاطر الوقوع والإصابة، وأن على الجمهور فور العثور على آبار وحفر عميقة التواصل فوراً مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الناس. وأشار الطنيجي إلى أن رجال الدفاع المدني تعاملوا مع الحادثين باحترافية عالية وسرعة استجابة أسهمت في تحقيق السلامة وحفظ الأرواح، مؤكداً حرصهم الدائم على نشر وتنمية ثقافة الوقاية والسلامة بين مختلف شرائح المجتمع والأسر، من خلال حملاتهم التوعوية وتعريفهم بالطرق الواجب اتباعها لحماية أنفسهم والاخرين.

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