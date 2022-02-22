شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيس السنغال

المصدر: دكار - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ماكي سال رئيس جمهورية السنغال في العاصمة داكار، ونقل إليه خلال اللقاء تهاني دولة الإمارات لانتخابه من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رئيساً جديداً للاتحاد الأفريقي لعام 2022.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

تحيات

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة إليه وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل ماكي سال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى القيادة الرشيدة .

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع السنغال.

وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال في تقدم مستمر، مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتعزيزها، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانب آخر التقى معاليه أيستا تال سال وزيرة الخارجية والمغتربين في مقر الوزارة، حيث أشاد بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.

فرص

والتقى معاليه، آمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع التي تعود بالمنفعة على البلدين. وقام معاليه بزيارة مركز «محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال» الإقليمي في العاصمة السنغالية داكار.

وخلال الجولة قام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بزيارة متحف الحضارات الأفريقية بداكار.

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