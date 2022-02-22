سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجر

المصدر: (بودابست - وام )

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قدم سعود حمد الشامسي أوراق اعتماده إلى يانوش أدير رئيس دولة المجر، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى المجر، وذلك في قصر شاندور الرئاسي في بودابست. ونقل السفير الشامسي تحيات القيادة الرشيدة إلى الرئيس المجري، وتمنياتهم له وللشعب المجري بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس المجري، السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى للسفير سعود الشامسي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات، التي تجمع الإمارات والمجر.

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