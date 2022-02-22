برعاية محمد بن زايد.. منصور بن زايد يفتتح «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي- موفق محمد ووام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، النسخة الخامسة من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022، اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وهو الحدث المتخصص في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة، والتدريب والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

وحضر الافتتاح كل من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وفارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في عدة مؤسسات حكومية وشركات خاصة.

وخلال اليوم الأول من المعرضين وقعت وزارة الدفاع 3 صفقات مع شركات محلية ودولية، بقيمة إجمالية تجاوزت 654.6 مليون درهم، وتوزعت على عقود لشركات محلية، بقيمة إجمالية تفوق 649 مليون درهم، وعقود خارجية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 5.597 ملايين درهم.

واشتملت الصفقات على صفقة مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء أنظمة طائرات مسيرة، بقيمة 10 ملايين درهم، وصفقة أخرى مع شركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة تجاوزت 639 مليون درهم.

كما تضمنت عقد مع شركة (Denel SOC Ltd, trading as Denel Dynamics) في جنوب أفريقيا، لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات بقيمة إجمالية فاقت 5,597 ملايين درهم.

وشهدت نسخة هذا العام- التي تشارك فيها 134 شركة من 26 دولة حول العالم، منها 7 دول تشارك للمرة الأولى- نمواً استثنائياً وغير مسبوق، إذ ازدادت المساحة المخصصة للشركات العارضة بنسبة 25%، فيما استحوذت الشركات الجديدة التي تشارك لأول مرة على 36% من إجمالي العارضين، بينما تمثل الشركات الوطنية 29% من إجمالي العارضين المشاركين في النسخة الخامسة من المعرضين.

وتضاعفت العروض الحية، التي تقام في منطقة تلال سويحان، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية للمعرضين، وازداد عدد الأنظمة المتطورة المشاركة فيها بشكل لافت، حيث من المقرر أن تشهد هذه العروض الكشف عن 22 تكنولوجيا جديدة وأنظمة مبتكرة لم يسبق الكشف عنهما في السابق.

وفي تطور ملحوظ يجسد حرص شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» على دعم ريادة الأعمال في القطاعات الحيوية، تشهد النسخة الخامسة من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 إطلاق منصة «يومكس» و«سيمتكس» للشركات الناشئة المختصة في القطاع، والتي تهدف إلى تمكين هذه الشركات، وتسليط الضوء على ابتكاراتها في المجال.

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 والمؤتمر المصاحب: هذا الحدث الاستراتيجي المتخصص في الأنظمة غير المأهولة ونظم التدريب والمحاكاة يعتبر الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، لما يلعبه من دور محوري في دعم جهود دولة الإمارات نحو ترسيخ ريادتها العالمية، عبر توظيف الابتكارات، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستقرار والأمن الوطني والإقليمي. ويأتي انعقاد هذا الحدث في ظل التحديات والظروف العالمية، التي نشهدها، ليسلط الضوء على القدرات التي تمتلكها دولة الإمارات بتنظيم حدث استراتيجي على هذا القدر من الأهمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية.

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وتشهد الدورة الحالية للمعرضين مشاركة 7 دول جديدة، تشمل مملكة البحرين، وإسرائيل، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا إلى جانب مشاركة جناحين دوليين جديدين هما الجناح الإسرائيلي، والجناح الأوكراني، فيما تشتمل فعاليات العروض الحية التي تقام في منطقة تلال سويحان يوم الأربعاء «23 فبراير» على 15 عرضاً سيتم خلالها الكشف عن عدة تقنيات وأنظمة جديدة ومبتكرة.

«إنترناشونال جولدن جروب» تعرض 20 نوعاً لطائرات دون طيار

تعرض شركة «إنترناشونال جولدن جروب» الإماراتية «آي جي جي» المتخصصة في الأسلحة والحلول العسكرية المتطورة ووسائل الأمن والأمان، خلال مشاركتها في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 نحو 20 نوعاً حديثاً من الطائرات من دون طيار بالتعاون مع 15 شركة عالمية متخصصة ورائدة في هذا المجال. وقال الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب»، إن المجموعة تركز على الابتكار والذكاء الصناعي في قطاع التصنيع العسكري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأعلى الدرجات في مجال تطوير وترقية منتجات الأسلحة وتقديم أحدث المنتجات في الصناعات الدفاعية والأمنية.

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