مسؤولون: متحف المستقبل علامة فارقة في مسيرة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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عبر مسؤولون في دبي عن فخرهم بإنجاز متحف المستقبل الذي يعد منارةً لإلهام الفكر وتحفيز الطموح، ويعبر عن هويتنا وإرثنا الثقافي العربي ولغتنا بجمالها وسحر بيانها وبلاغتها.وأشاروا إلى أن متحف المستقبل أحدث أيقونات دبي المعمارية الجديدة وأجمل مبنى في العالم، علامة فارقة في مسيرة دبي نحو المستقبل.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتاح متحف المستقبل، الذي يعد أحد أكثر المباني إبداعاً حول العالم لاستشراف المستقبل بما يوفره من تجارب وأفكار للمبتكرين والمبدعين والزوار من تجربة نوعية، لينضم برؤيته الرائدة إلى نماذج عدة تعكس التميز والريادة داخل الإمارة.

وأضاف معاليه، «أنّ متحف المستقبل يقف بخطوط عربية وملامح تقنية مزخرفة تزين جنباته ليعبر عن هويتنا وإرثنا الثقافي العربي ولغتنا بجمالها وسحر بيانها وبلاغتها، مشكلاً مساحة للرؤى المستقبلية والحوار تسهم في مدّ جسور التواصل الحضاري بين الأمم، وترسخ مكانة الإمارات كمنارة ثقافية عالمية ومركز إشعاع حضاري ينهض بمستقبل الحضارة الإنسانية».

وأكد معاليه، «أنَّ إمارة دبي على مدى السنوات السابقة، رسمت ملامح مستقبل مستدام يعتمد على أحدث التقنيات من خلال العديد من الاستراتيجيات الوطنية والتي من بينها استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، لتصبح اليوم بفضل رؤية القيادة الرشيدة وعقول وسواعد أبنائها المبدعين، أيقونةً وعنواناً للابتكار والإبداع في كافة القطاعات والمجالات، تستقطب أصحاب المواهب وصناع التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية على كافة الصُعد».

وقال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «يشكل افتتاح متحف المستقبل، أحدث أيقونات دبي المعمارية الجديدة وأجمل مبنى في العالم، علامة فارقة في مسيرة دبي نحو المستقبل، ومصدر إلهام للإمارات لاستعادة أمجاد الماضي والعصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية، مجَّسَدة على واجهة المتحف، بمقولات مأثورة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسم خط المستقبل لدبي والإنسانية، وتعكس حقيقة روح المتحف ودوره كصرح معرفي. وإذ نهنئ وطننا وقيادته الرشيدة وسكان الإمارات من مواطنين ومقيمين بهذا الإعجاز الهندسي الجديد، فإننا نتطلع إلى المزيد من الإنجازات في كل المجالات، لمواصلة الإسهام في استشراف آفاق جديدة للإمارات والبشرية جمعاء».

محطة

وقال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: «نشهد اليوم محطةً فارقةً في المسيرة التنموية بإمارة دبي مع افتتاح متحف المستقبل، والذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف ملامح المستقبل وتعزيز الجاهزية لمواكبة متطلباته، وجاءت أساس هذه الرؤية بداية مع إصدار سموه لقانون إنشاء المتحف رقم (19) لسنة 2015، الذي جاء تنفيذاً لتطلعات سموه في تعزيز مسيرة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير بيئة تحفز على الابتكار، وتتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية.

وأضاف:« يأتي افتتاح متحف المستقبل في شهر الابتكار ليؤكد ويرسخ ثقة سموه في الابتكار كإحدى أهم الوسائل للتسابق مع المستقبل. ويمثل متحف المستقبل صرحاً عمرانياً فريداً ومعلماً حضارياً مميزاً في قلب دبي، ويشكل إضافةً نوعية تعزز مركز الإمارة كحاضنةٍ للإبداع الفكري والابتكارات التي سترسم ملامح الغد، متيحاً منصةً لتبادل الرؤى بين قادة الفكر وكبُرى المؤسسات البحثية العالمية لدفع عجلة التنمية الإنسانية والعلمية، ومعرضاً دائماً لتسليط الضوء على الابتكارات التي تتطلع إليها البشرية خلال العقود المقبلة. كما يعد المتحف منارةً لإلهام الفكر وتحفيز الطموح، بتصميمٍ مستقبلي فريد، تدعمه أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز، وتزينه اقتباساتٌ وومضاتٌ فكرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

تهانٍ

وتابع:« نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، ونعرب عن فخرنا بافتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض في إمارة دبي، مؤكدين حرصنا على دعم القيم الحضارية والأهداف النبيلة لهذا الصرح العالمي، ومجددين التزامنا بتطوير منظومة تشريعية أكثر حداثةً ومرونة لمواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في تحقيق الرؤية الوطنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهةٍ للمبدعين والمُبتكرين، وأنموذجٍ في التقدم والتطور، وقوةٍ دافعة لمساعي التحول نحو غدٍ أفضل للبشرية جمعاء».

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