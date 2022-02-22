14.4 مليوناً مساعدات قدمتها لجنة الأُسر المُتعففة في أم القيوين 2021

المصدر: دبي - البيان

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قدمت لجنة الأُسر المُتعففة في أم القيوين، التابعة لجمعية دار البر، على مدار العالم الماضي 2021، مساعدات مادية وعينية وأطلقت مبادرات إنسانية وخيرية، استفاد منها 4,695 حالة إنسانية، بتكاليف إجمالية بلغت 14,419,961 درهماً، توزعت على 20 باباً للخير والإحسان.

وأكد علي حسن العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في «دار البر»، أن اللجنة تؤدي دوراً حيوياً بالغ الأهمية في المجتمع المحلي بإمارة أم القيوين وإمارات أخرى في الدولة، وتصب تركيزها على الشرائح الضعيفة والمُحتاجة للدعم، من الأسر ذات الدخل المحدود، والمرضى المُعسرين مادياً، والطلبة المُحتاجين، والأرامل والأيتام، وأصحاب الهمم، وغيرهم.

وأوضح أن سداد قيمة إيجار المساكن تصدر المجالات الحياتية والمعيشية، التي ساعدت فيها اللجنة المحتاجين في أم القيوين والإمارات الأخرى، من حيث التكلفة، التي بلغت 2,388.509 دراهم، استفادت منها 244 أسرة، واستأثر تسديد رسوم المدارس بالمركز الثاني، وصب في صالح 346 من الطلبة، بتكلفة إجمالية 2,130,230 درهماً، تلاه التكفل بقيمة الأقساط الجامعية لـ 98 طالباً، بكلفة 1,470,151 درهماً.

وأضاف العاصي أن المساعدات الموجهة للمرضى المُعسرين مادياً جاءت رابعاً، عبر تحمل تكاليف علاجهم وشراء الأدوية والأجهزة الطبية لهم.

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