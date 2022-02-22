83 مليون درهم مساعدات «إسلامية دبي» العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمها قطاع العمل الخيري خلال العام 2021، وصلت إلى أكثر من 83 مليون درهم، وذلك استناداً إلى توجهات الدائرة لخدمة الإنسان، ونشر مفاهيم التعايش والسلام، والتي تعكس الرسالة السامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية المعنية فيما يخص التعليم والمعرفة، الرعاية الصحية، المساعدات الإنسانية والإغاثية وغيرها من الجوانب التي تسهم في التخفيف من معاناة المعسرين والمحتاجين لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق أو دين في ظل القيادة الرشيدة.

وتعليقاً على مخرجات التقرير، أشار حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة إلى أن نتائج التقرير عكست تحمل كل فرد ومؤسسة مسؤولية عمل الخير ومساعدة المحتاجين والمكروبين، والتي حثت عليه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وأن إمارة دبي لا تزال رائدة في مجالات العمل الخيري والإنساني بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن العمل الخيري له مردود كبير في ازدهار المجتمعات.

والنسبة الأكبر من المساعدات المقدمة كانت ضمن مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد19» .

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