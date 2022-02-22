16.755 مليار درهم القيمة التعاقدية لإجازات البناء في مدينة الشارقة 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت بلدية الشارقة عن نمو القيمة التعاقدية لإجازات البناء في مدينة الشارقة، خلال العام الماضي 2021، حيث بلغت 16.755مليار درهم، فيما بلغت القيمة التعاقدية لرخص البناء، التي صدرت بها شهادات إنجاز في العام نفسه حوالي 22.263 مليار درهم، ما يعكس الدور الكبير للإمارة الباسمة في جذب المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، ووضع الخطط اللازمة، لتجاوز كافة التحديات.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي المدير العام لبلدية مدينة الشارقة أن الإمارة الباسمة تمثل نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم، بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود، لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً، تشهد طفرة نوعية في كافة المجالات، وحراكاً اقتصادياً ملحوظاً.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الهندسة والمباني حقق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي بمختلف المجالات.

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