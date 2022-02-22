بلدية الظفرة تطلق حملة «معاً نجعل مدينتنا أجمل»

المصدر: (الظفرة - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملة توعوية تحت شعار «معاً نجعل مدينتنا أجمل» للحفاظ على المرافق العامة صاحبتها حملة تنظيف شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين وطلبة المدارس وعدد من المتطوعين من المجتمع المحلي.

وتهدف الحملة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي، وتعزيز الوعي والمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعزيز سلوك النظافة لدى النشء وتشجيع العمل البيئي وغرسه بين كل الفئات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز