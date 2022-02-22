5990 زيارة تفتيشية لتأمين أعلى معايير الصحة لسكان دبا الفجيرة 2021

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن تنفيذ البلدية 5990 زيارة تفتيشية ورقابية على جميع المنشآت في مختلف مناطق مدينة دبا، والمناطق التابعة لها، خلال العام الماضي، لتأمين أعلى معايير السلامة والصحة للسكان، وللتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، وللتأكد من استيفائهم وتطبيقهم جميع الاشتراطات الصحية، واتباع القوانين وكذلك التزامهم بما تفرضه البلدية من إجراءات قانونية، شملت (1731) جولة على سوق الأسماك واللحوم والخضروات، إلى جانب تفتيش 440 مركبة، تم خلالها إغلاق (52) منشأة، منها (49) منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية و(3) منشآت لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.

وأوضح اليماحي أن الحملات التفتيشية نجحت في رصد وتحرير (1052) مخالفة، بعد ثبوت عدم التزامها بالاشتراطات الصحية، منها نظافة المعدات والمكان والأدوات المستخدمة، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وممارسة نشاط غير مذكور في الرخصة، وعدم تجديد البطاقة الصحية للعاملين في المنشأة، عدم الالتزام بصيانة أجهزة التعقيم بشكل دوري، كما تم مخالفة المركبات خلال الجولات التفتيشية لعدم وجود تصاريح توزيع صادرة من البلدية، إلى جانب إنذار (926) منشأة غير ملتزمة.

مصادرة

كما أسفرت الحملات التفتيشية عن مصادرة (3194) كجم، تضمنت (2932) كجم من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك، (84) كجم من المواد التجميلية والاستهلاكية المنتهية، منها (تجميلية، منظفات، عطور) وغير مطابقة للشروط الصحية، (150) كجم من المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى مصادرة ( 28) كجم من المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان، والتي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات، كما استقبل قسم المتابعة والتفتيش والشكاوى (31) شكوى بيئية صحية.

وأوضح أن فرق التفتيش في البلدية سيواصلون جهودهم المكثفة في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات، التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

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