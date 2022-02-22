«منصة الإشارات المستقبلية» لـ«كهرباء دبي» تستقطب أكثر من 700 مشاركة

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت «منصة الإشارات المستقبلية» الذكية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة واسعة من موظفي الهيئة منذ إطلاقها وحتى الآن. وقدم الموظفون أكثر من 700 إشارة مستقبلية حول تكنولوجيا المستقبل، ومستقبل الهيئة، والحياة الاجتماعية والمجتمع، ومستقبل الاقتصاد، ومضامين السياسات المتوقعة، والحد من الانبعاثات الكربونية؛ ومستقبل الطاقة والطاقة المتجددة؛ والتقنيات الرقمية؛ والخدمات الرقمية؛ ومستقبل المياه؛ والاقتصاد الرقمي؛ والأمن السيبراني.

ثقافة الابتكار

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على مشاركة الموظفين الفاعلة والإيجابية والإشارات المستقبلية التي تقدموا بها من خلال المنصة. وأشار معاليه إلى أن «منصة الإشارات المستقبلية» تعتبر إحدى الأدوات التي توفرها الهيئة لترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها، ليكونوا شركاء فعالين في استشراف وصنع مستقبل مستدام.

ريادة المستقبل

وأضاف معاليه: «في إطار رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، فإننا نسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار وفي مقدمة المدن التي تستشرف وتصنع المستقبل في إطار الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال نحو ريادة المستقبل ».

وتسهم «منصة الإشارات المستقبلية» الذكية في تمكين موظفي الهيئة من التعرف على الإشارات المستقبلية والتوجهات الحديثة، إضافة إلى تحليلها ومناقشتها، وتقييم إمكانية تحويلها إلى مبادرات تسهم في صنع المستقبل. والإشارات هي ابتكارات صغيرة أو محلية أو تقنيات إحلالية لديها القدرة على التطور والنمو. ويمكن أن تكون الإشارة منتجاً أو خدمة جديدة، أو ممارسة جديدة، أو استراتيجية تسويق جديدة، أو سياسة جديدة، أو تقنية جديدة تستشرف المستقبل وتحقق أثراً بارزاً فيه.

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