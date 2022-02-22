شيخة الظاهري تنضم للمجلس الاستشاري للأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن انضمام الأمين العام، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إلى المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي. ففي العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مبادرة مُفادها أن الفترة بين عامي 2021-2030 ستكون عِقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بعد اقتراح في هذا الشأن قدمته أكثر من 70 دولة من جميع أنحاء العالم.

مئات المنظمات

تجمع المبادرة مجموعة من الشركاء الدوليين بما في ذلك مئات المنظمات التي تنفذ برامج لاستعادة النظم الإيكولوجية. يعتبر المجلس الاستشاري لعقد الأمم المتحدة الهيئة الخارجية الرئيسية لهيكل الحوكمة، والذي يضم ممثلين من المجتمعات المحلية، وخبراء استعادة النظام الإيكولوجي، وعلماء البيئة والخبراء ووصولاً إلى العاملين في مجال الإعلام والثقافة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقالت شيخة الظاهري: «إنه لشرف كبير أن يتم اختياري لأكون جزءًا من المجلس وانها لفرصة لتبادل الأفكار ومشاركة تجربة أبوظبي في حماية النظم البيئية، واستكشاف أفضل الممارسات مع مجموعة متنوعة من المنظمات،لاستعادة النظم الإيكولوجية».

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