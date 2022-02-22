إعلان نتائج دورة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن نتائج وتوصيات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته السابعة التي انعقدت في الفترة من 24 ـــ 27 يناير 2022 تحت شعار «نحو المستقبل»، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد.

وأكدت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إن الدورة السابعة للمنتدى، شهدت تنظيم (22) جلسة توزعت على (5) كلمات رئيسة و(5) جلسات نقاشية و(2) جلسة حوارية و(4) جلسات متزامنة، بالإضافة إلى (6) دورات تدريبية متخصصة، وقد شارك في فعاليات المنتدى أكثر من (1200) مشارك من المهتمين بمجال إدارة المشاريع في المنطقة والعالم، كما استقطب عدد من المتحدثين البارزين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، والمتخصصين والخبراء في قطاع الأعمال والمشاريع.

5 محاور

وأضافت: خرج المنتدى بعدة نتائج وتوصيات مهمة تدعم وتثري مفهوم إدارة المشاريع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتركز في خمسة محاور هي: التحوّل الرقمي، والمشاريع الضخمة، وإدارة المخاطر، وإدارة المشاريع المستقبلية، والتنقّل والاستدامة، وتضمنت توصيات محور (التحوّل الرقمي)، أهمية بدء الهيئات والشركات والمؤسسات، في التحول الرقمي على أن يتم ذلك بشكل مرن وتدريجي، وتحسين جودة الحياة عبر توفير بنية رقمية متكاملة ومواهب فنية تعمل بشغف، والتحول في التعامل مع المعلومات من لغة الأرقام إلى سرد القصص، والاستعانة بالأدوات الجديدة مثل (الميتافرس) والواقع الافتراضي، التي ستحل محل التقارير التقليدية.

المشاريع الضخمة

وتضمنت التوصيات في محور المشاريع الضخمة: وجوب دراسة «التأثير على المجتمع» و«تحسين جودة الحياة»، و«الاندماج المجتمعي» وفي المحور الثالث «إدارة المخاطر»، أوصى المنتدى بأهمية أخذ التوجهات المستقبلية في الاعتبار عند تحديد المخاطر وليس الاعتماد فقط على الأحداث السابقة، فيما شملت توصيات المحور الرابع «إدارة المشاريع المستقبلية»، تعزيز القدرة على التخيل وفي محور «التنقّل والاستدامة»، أوصى المنتدى القائمين على التنقل في المدن بالتواصل مع المستخدمين لتحديد توقعاتهم واحتياجاتهم.

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