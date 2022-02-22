إطلاق حملة توعية صحية خلال قمة «مستقبل الغذاء» غداً

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، لإطلاق حملة توعية مجتمعية حول النظم الغذائية الصحية والمستدامة تحت شعار «الغذاء من أجل الحياة»، وذلك ضمن فعاليات قمة مستقبل الغذاء التي تعقد غداً وبعد غد في إكسبو 2020 دبي، بهدف تحسين الأنماط الغذائية الصحية من خلال تبني استراتيجيات النظم الغذائية المستدامة، كوسيلة لتعزيز صحة المجتمع، والحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة والغذاء وتعزيز الأنماط الغذائية الصحية، كما تأتي الحملة لمواكبة وتأكيد التزام دولة الإمارات بأن تصبح إحدى الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتنطلق الحملة غداً وتمتد على مدار شهرين ضمن فعاليات قمة مستقبل الغذاء من خلال افتتاح رسمي في إكسبو 2020 دبي من قِبل معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة، حيث ستنعقد جلسة نقاشية مخصصة بعنوان «الغذاء من أجل الحياة» وجولة في السوق للمزارعين للاطلاع على أفضل المنتجات المزروعة محلياً.

ويسلط برنامج «الغذاء من أجل الحياة» الضوء على الدور الذي يلعبه الغذاء في حياة المجتمع والترابط بين الأنماط الغذائية الصحية وأنظمة الغذاء المستدامة من أجل صحة الناس وكوكب الأرض. كما ستشهد الحملة إطلاق خطة متنوعة تتعلق بأنشطة الحملة بهدف تطوير وتعزيز الأنماط الغذائية الصحية من خلال النظم الغذائية الصحية، وإلهام الأفراد برؤية مستقبلية صحية وغذائية، ومفعمة بالحياة مع تقدير قيمة الغذاء، بالإضافة إلى تحسين أنماط الحياة، والصحة، والتغذية، والبيئة. وخلق فهم أفضل بدور الغذاء والطبيعة للأجيال القادمة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الجهود الخاصة بضمان مستقبل الغذاء المستدام بين جميع الأطراف في السلسلة الغذائية من خلال تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع التغيرات في سبيل تحقيق النمو والتطور الأمثل لأفراد المجتمع ودعم الأداء الوظيفي والرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية في جميع مراحل الحياة، بالإضافة إلى المساهمة في الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية.

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