محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نبحث دائماً الارتقاء بوطننا وقادمنا أجمل

المصدر: دبي - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في استراحة المرموم بدبي.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر» أمس: «خلال استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي اليوم.. مشاوراتنا مستمرة.. تنسيقنا دائم.. أخوتنا راسخة.. وقادمنا أجمل بإذن الله تعالى».

تدوينة

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر» أمس: «التقيت أخي محمد بن راشد في دبي.. في لقاءاتنا المتجددة نبحث دائماً الارتقاء بوطننا وسعادة شعبنا».

وناقش سموهما خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما تشمله من مشاريع كبرى وخطط طموحة هدفها الأول تحقيق رفعة الوطن وخدمة حاضر ومستقبل المواطن.

وتناول النقاش أيضاً الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل توفير أفضل أشكال الحياة الكريمة سواء للمواطنين أو المقيمين، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

مشاريع

وتطرق الحديث إلى مشاريع الخمسين والاستعداد للمرحلة المقبلة من النمو بمشاركة الشباب وما هو مأمول منهم من إسهامات إيجابية لدفع مسيرة التطوير قدماً ضمن مختلف مساراتها، لترسيخ النموذج التنموي الرائد الذي نجحت الإمارات في تقديمه على مدار السنوات الماضية، وبما يضمن لها أعلى مستويات الريادة في شتى القطاعات الحيوية التي تصب في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطن، وتعزز مكانة الإمارات قبلة للمواهب الخلاقة ومقصداً للعقول المبدعة.

وتبادل سموهما الحديث حول الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي وأثرها في إحداث مزيد من التقارب بين شعوب العالم بما أتاحه من فرص اللقاء والاطلاع على ثقافاتهم وحضاراتهم المتنوعة، وقيمة الحدث الكبير في تأكيد قدرة الإمارات على استضافة العالم من أجل إقامة حوار هدفه التوصل إلى عالم أفضل ينعم فيه الجميع بفرص التقدم والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

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