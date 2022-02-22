خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مجلس الشعب الهندي في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة بأبوظبي، أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة. ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قام بها أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة واختتم جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي، وتم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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