المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي والوفد المرافق له، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي، جرى خلالها بحث علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين البلدين التي تشهد تطوراً ونمواً بفضل ما تحظى به من دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان على إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية هندية لأهميتها في مأسسة وتأطير وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الهندي، وفي دعم توجهات البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعد الوطنية أو الدولية، وتفعيل التواصل والتنسيق من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

وأشاد الجانبان بالقمة الافتراضية الإماراتية الهندية التي عقدت بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، والتي جرى خلالها التوقيع على 7 اتفاقيات اقتصادية، والإعلان عن وثيقة رؤية مشتركة تتضمن أهم القطاعات التي سيتم العمل عليها ومنها الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والثقافة، والدفاع، والمنظمات الدولية.

حضر جلسة المباحثات أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية كل من: عبيد خلفان السلامي رئيس المجموعة، وعائشة محمد الملا نائب رئيس المجموعة، وعائشة رضا البيرق، ومحمد عيسى الكشف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ترحيب

ورحب معالي صقر غباش بأوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي والوفد المرافق له في زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما البرلمانية منها، مضيفاً أن لدى الهند ديمقراطية تعتبر من أعرق الأنظمة الديمقراطية في العالم لتقديمها نموذجاً لنظام دستوري قائم على الديمقراطية والتعددية والمواءمة مع النموذج التنموي.

وأكد معالي صقر غباش: أن علاقات التعاون بين البلدين تشهد تقدماً ملحوظاً ومتنامياً في المجالات كافة بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل قيادتي البلدين والتي تجسدت وترسخت من خلال الزيارات المتبادلة .

وأضاف معالي صقر غباش: أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بنهج التعايش والتسامح وتعتبرها حجر الأساس في علاقاتها مع دول العالم، مشيراً إلى أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية والاتفاق الإبراهيمي هو تجسيد لحرصها على تحقيق السلام في المنطقة والتعايش والتواصل الحضاري مع دول العالم.

وثمن معاليه موقف جمهورية الهند وإدانتها بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين ومنشآت حيوية في الدولة، وتأكيدها على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في الإجراءات كافة التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها، مضيفاً أن جمهورية الهند ضمن أولى الدول التي تدعم دولة الإمارات في ترشيحاتها للعضويات الدولية.

إكسبو

وأشاد معاليه بمشاركة جمهورية الهند بجناح يعد من أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي.

وبدوره أعرب أوم بيرلا رئيس مجـلس الشــعب الهندي باسمه وأعضاء الوفد عن شكره لمعالي صقر غباش على هذه الدعوة الكريمة وعلى حسن الضيافة، مؤكداً أن زيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي فرصة ثمينة لتطوير مختلف أوجه التعاون بين الجانبين.

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