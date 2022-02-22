رئيس الأركان يبحث التعاون مع ضيوف المعرض

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، بمكتبه، في معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2022 - كلاً على حدة - مشير بيرهانو جولا جيلالجا، رئيس هيئة الأركان العام الإثيوبي، والفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

وبحث معاليه مع الضيفين علاقات التعاون الثنائية التي تجمع دولة الإمارات مع إثيوبيا وموريتانيا، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة.

حضر اللقاءين عدد من كبار الضباط، والوفد المرافق للضيفين.

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