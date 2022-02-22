قائد القوات البرية يبحث التعاون مع مساعد وزير الدفاع الصربي

المصدر: أبوظبي- وام

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التقى اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، أمس بمكتبه، في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022، الدكتور نيناد ميلورادوفيك، مساعد وزير الدفاع للموارد المادية الصربي.

وفي بداية اللقاء رحب قائد القوات البرية بالضيف والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.

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