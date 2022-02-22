انطلاق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 7 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الـ13 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022 في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشارك في المسابقة نخبة من شباب الوطن الذين يتنافسون في تخصصات هندسية وتكنولوجية عدة، منها أنظمة التحكم الصناعي، والنحت باستخدام الحاسوب، وصيانة محركات الطائرات، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، وصناعة الحلي والجواهر، والإلكترونيات، والدهان والديكور، وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تأتي في إطار المبادرات والبرامج الاستراتيجية للمركز والتي يسعى من خلالها إلى تمكين شباب الوطن من المهارات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها وفق ضوابط وإجراءات احترازية متكاملة وتسهم في توفير منصة لشباب الإمارات للتنافس في مختلف المهارات المتخصصة.. مؤكداً أن أهداف المسابقة تتخطى حدود المنافسة والفوز بالميداليات وتعمل على تمكين الشباب من المهارات الحديثة في القطاعات الصناعية والهندسية والتكنولوجية لتلبية متطلبات وظائف المستقبل.

وأضاف إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تقدم الفرصة لشباب الوطن لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم أمام نخبة من الخبراء والفوز بميداليات المسابقة الذهبية والفضية والبرونزية، بما يؤهلهم لعضوية فريق مهارات الإمارات الذي يمثل الدولة في الدورات المقبلة من المسابقة العالمية للمهارات.

مفاجآت

من جانبه، قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»: إن الدورة الجديدة من المسابقة ستشهد مفاجآت يتم الكشف عنها تباعاً كما أن الدعوة عامة أمام الجميع لمعايشة أجواء المنافسات مع الالتزام بالشروط الاحترازية المطبقة التي تشمل أن يكون لدى الزائر فحص سلبي لكوفيد 19 بمدة لا تتجاوز 96 ساعة.

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