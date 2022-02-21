العلوي يبحث التعاون العسكري مع قائد القوات الجوية الملكية السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، أمس، في مكتبه، بمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في المعرض.

ورحب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بالفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في كل المجالات، خصوصاً في المجال العسكري والدفاعي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي - كلاً على حدة - الفريق يلما مردسا قائد القوات الجوية الإثيوبية واللواء إيهاب علي عبد المقصود نائب قائد القوات الجوية المصرية.

وتم خلال اللقاءين استعراض العلاقات العسكرية والدفاعية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

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