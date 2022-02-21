«يومكس وسيمتكس».. منظومات نيران متطورة وروبوتات هجينة صنعت في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تعرض مجموعة «أيه إم» الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة خلال مشاركتها في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 ثلاثة أجهزة دفاعية وأمنية متطورة تشمل منظومة نيران حديثة وجهاز محاكاة تشبيهي إضافة إلى روبوت هجين جميعها مصنعة في دولة الإمارات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال الاستراتيجي.

وقال أحمد المزروعي المدير التنفيذي لمجموعة «أيه إم» الإماراتية إن المجموعة تستعرض خلال مشاركتها في معرضي يومكس وسيمتكس 2022 وتحت شعار «الإمارات تبتكر» أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي في تصنيع المنظومات والمعدات الدفاعية والأمنية.

وأضاف المزروعي أن المجموعة تعرض ثلاث منظومات عسكرية تشمل «منظومة نيران حديثة يتم التحكم بها عن بعد على مسافة تزيد على كيلومتر ومزودة بأنظمة فائقة التطور من كاميرات وبرامج» جميعها صنع في الإمارات، إضافة إلى «روبوت هجين يعمل بالكهرباء والطاقة التقليدية قادر على العمل في ظل التضاريس المختلفة للدولة ويعمل لمدة ما بين 6 إلى 8 ساعات متواصلة فضلاً عن قدرته على توليد الطاقة الكهربائية للأجهزة المستخدمة كونه مجهزاً لمختلف الاستخدامات الدفاعية والأمنية».

وأشار إلى أن الشركة تعرض أيضاً «ميدان التدريب المتكامل» الذي من شأنه أن يمكن المتدربين من القيام بجميع المهام التدريبية في مكان واحد وفقاً للتخصصات المختلفة كونه يوفر أساسيات التدريب بما يعزز الجاهزية في طريقة استخدام السلاح والرماية في المواقع الداخلية والخارجية وفقاً للتكتيك العسكري المستخدم.

وقال المزروعي إن قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في الدولة تشهد تطوراً كبيراً تتماشى مع مكانة الإمارات الرائدة عالمياً مركزاً محورياً للتقنيات المتطورة المعتمدة على التقنيات الحديثة والمستقبلية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار.

وأضاف أن المعرضين نجحا في استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعدد الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

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