استعراض الملابس العسكرية والسترات الواقية من الرصاص

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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حظيت صناعة الملابس العسكرية وأجهزة الحماية باهتمام كبير من المشاركين في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، حيث تنافست العديد من الأجنحة المشاركة في المعرضين في استعراض الملابس العسكرية وأجهزة الحماية، بمشاركة واسعة للشركات الوطنية المصنعة للملابس العسكرية بمختلف أنواعها.

وتنافست الشركات في استعراض جودة ملابس القوات البحرية والبرية والجوية، إضافة إلى السترات الواقية من الرصاص، وملابس مكافحة الشغب والمناظير، وأجهزة كشف الألغام، وظهر التميز الواضح للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال مع تزايد فرص التوصل إلى صفقات وعقود مع الوفود العسكرية العربية والخليجية مع انتهاء المعرض.

فرصة كبيرة

وأكد الدكتور محمد المليجي خبير التطوير والجودة «انترناشونال جولدن جروب – آي جي جي»، أن معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» فرصة كبيرة لاستعراض الملابس العسكرية، مشيراً إلى تنافس العديد من الشركات لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات العسكرية وملابس الجنود والخوذات الواقية من الغازات السامة والأكسسوارات مثل الميداليات العسكرية والرتب والنجوم والرتب العسكرية.

وأضاف أن الصناعة الوطنية أثبتت جدارتها في قطاع الملابس والتجهيزات العسكرية. وأضاف أن مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية يقوم بإنتاج البدل العسكرية والمدنية بجميع أنواعها، وكذلك بل «الأفرول»، والكاب المموه، والشعارات العسكرية بجميع أنواعها، والأعلام والرتب العسكرية. وأشار إلى أن شركة «انترناشونال جولدن جروب – آي جي جي» خصصت جناحاً كاملاً لاستعراض الملابس العسكرية مثل ملابس القوات البحرية والبرية والجوية وبدل الشرطة وغيرها من الدروع والنجوم الخاصة بالرتب العسكرية وغيرها من المستلزمات.

كما أشار إلى حرص الشركة على إجراء عمليات تطوير مستمر لجميع المستلزمات بما يضمن فاعلية أكبر وأسعار معقولة بشكل يسهم في جذب المستثمرين، بالإضافة إلى عرض منتجات وأزياء عسكرية صيفية وشتوية وبدل للطيارين وصف الضباط والجنود.

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