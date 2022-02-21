سيف بن زايد يطمئن على صحة طفلة إماراتية بعد سقوطها في بئر

المصدر: وام

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اطمأن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على صحة الطفلة الإماراتية التي تم إنقاذها من قبل فريق من الدفاع المدني بعد حادثة سقوطها في بئر مياه.

وقام سموه بزيارة الطفلة في مستشفى دبا الفجيرة بحضور ذويها وعدد من الضباط واطمأن على صحتها وأحوالها الصحية بعد الحادثة، متمنياً لها الشفاء العاجل.

كما أثنى سموه على جهود العاملين في الدفاع المدني بالفجيرة على جهودهم في إنقاذ الطفلة بفترة قياسية على الرغم من أن فريق الإنقاذ كان قد وصل المنطقة بعد أن تعامل مع حادث حريق والسيطرة عليه.

ورافق سموه في الزيارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة والعميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة وعدد من الضباط.

وكان فريق من الدفاع المدني بالفجيرة قد أنقذ الطفلة الإماراتية ذات الستة أعوام بعد سقوطها في بئر بلغ عمقه 15 مترا بمنطقة واسط بدبا الفجيرة بعد تلقي بلاغ بذلك، حيث كان هذا الفريق قد تعامل قبل ذلك مع حادث حريق في فيلا بمنطقة الرفاع بدبا الفجيرة، حيث تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ سيدة إماراتية وطفلة كانتا محصورتين داخل الفيلا.

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