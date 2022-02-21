روبوت سداسي الأرجل لتوصيل المعدات الثقيلة للأماكن الوعرة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض جامعة خليفة بـجناحها المشارك في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» مجموعة من الابتكارات في مختلف مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا. واستعرضت الجامعة أحدث الروبوتات «سداسي الأرجل» تم تصنيعه بأيدي طلاب الجامعة لتوصيل المعدات الثقيلة للأماكن الوعرة.

وأكد الدكتور حمد الكركي الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة، لـ «البيان» أن الجامعة تستعرض خلال «يومكس» و«سيمتكس» أحد الروبوتات سداسي الأرجل، يتكون من محركات كهربائية تساعده على التحرك بسلاسة في الاتجاهات المختلفة، كما يمكن للروبوت حمل الأوزان الثقيلة ونقلها في الأماكن الوعرة التي يصعب على الإنسان والسيارات أو وسائل النقل العادية التنقل فيها.وأشار إلى أن الروبوت باستخدام المحركات يمكنه توفير الطاقة كما يوفر العمالة الكثيفة ويحسن الأداء.

وأضاف أن الحجم الكبير للروبوت نتيجة تزويده بأجهزة هيدروليكية، مشيراً إلى أن الروبوت يعتبر من أوائل الروبوتات بهذا الحجم التي تتحرك بالكهرباء وأكد أن الروبوت يمكن أستخدامه في المجالات العسكرية أو المدنية أو في البناء والمعمار أو في أي مجال يحتاج إلى نقل معدات ثقيلة بسرعة في مناطق تتميز بالتضاريس الوعرة.

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