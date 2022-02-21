ربوت آلي يؤدي مهام 8 رجال إطفاء

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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عرضت شركة القدرة العالمية ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «يومكس وسيمتكس» 2022، مجموعة متكاملة من التقنيات والأنظمة غير المأهولة، من بينها الروبوت الآلي الثيرمايت RS3 المستخدم في عمليات الإطفاء «عن بعد»، حيث يمتاز الروبوت بقدرات تجعله قادراً على القيام بمهمات لـ 8 رجال إطفاء في وقت واحد.

وأفاد محمد بني هذيل، الرئيس التنفيذي لشركة القدرة العالمية والشريك، بأن الروبوت يمتاز بامتلاكه نظام تصوير فيديو قياسي وحراري ويعمل بتقنية الدفع الذاتي وبقدرة تدفق مياه تصل إلى 2500 غالون في الدقيقة، ويبلغ وزن النظام نحو 3500 رطل حسب المرفقات، فيما يبلغ طوله 120 بوصة وبارتفاع 64.75 بوصة، ويمتلك محركاً بقوة 36.8 حصاناً، بينما تبلغ سعة الوقود 9 غالونات، كما يوفر ميزة الاستطلاع بالحالة ذات الخطورة العالية.

وأشار إلى أن روبوت الإطفاء الآلي الثيرمايت RS3 حصد العديد من الجوائز العالمية منها حصوله على تقييم أفضل 100 ابتكار عالمي للعامين الماضيين، بالإضافة إلى الجائزة العالمية في أفضل الممارسات لفرق الدفاع المدني، وحصلت عليها دولة الإمارات مؤخراً.

وتابع: «إنه بصفتنا الموزع الحصري لتقنيات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتبر مشاركتنا في المعرض مهمة للغاية لما للمعرض من دور بارز في جذب المتخصصين وأصحاب الخبرات وأيضاً المستخدمين لهذه الأنظمة الذكية..».

وأردف: «إن المعرض يعد فرصة للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنتجات، وتعزيز الشراكات لمواكبة التطور الذي يشهده العالم وبكل فخر، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة».

وثمّن جهود الداعمين الرئيسيين لتنظيم الحدث، مؤكداً أن المعرض يحظى باهتمام عالمي واسع، ويسهم في تسليط الضوء على المنتجات ذات الأهمية في المنطقة، وتعزيز منظومة التطور والارتقاء دائماً نحو الأفضل.

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