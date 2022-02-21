654 مليون درهم صفقات اليوم الأول من «يومكس وسيمتكس»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن توقيع 3 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 654 مليون درهم، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2022.

وتفصيلاً، قال العميد ركن طيار محمد عبيد المرشودي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليتي معرض «يومكس» و«سميتكس» 2022 أمس، إن المعرض يعد الفعالية الوحيدة من نوعها التي تقام في المنطقة، والمتخصصة في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، بالإضافة إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بأن الدورة الحالية ستكون ناجحة في كافة المقاييس والتي ستسهم وبشكل فاعل في نهوض هذه القطاعات الحيوية على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن جانبه أوضح العقيد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم المعرضين، أن إجمالي صفقات اليوم الأول من المعرضين، بلغت نحو 654 مليوناً و603 آلاف و452 درهماً، منها 649 مليوناً و5 آلاف و800 درهم هي إجمالي قيمة صفقات العقود المبرمة على المستوى المحلي، فيما وصل مجموع صفقات العقود الخارجية إلى 5 ملايين و597 ألفاً و652 درهماً.

وبين المقدم ركن طيار سالم البلوشي، المتحدث الرسمي باسم المعرضين، بأن العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع، تتضمن عقداً مع شركة «جلوبال ايرواسبيس لوجستكس» لشراء خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة وصلت إلى 639 مليوناً و5 آلاف و800 درهم.

ونوه بأن الصفقات تتضمن كذلك عقداً مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء أنظمة طائرات مسيرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى عقد مع شركة دانيل إس او سي (دانيل داينامكس) معني بتقديم خدمات مساندة فنية لأنظمة الطائرات بمبلغ 5 ملايين و597 ألفاً و652 درهماً.

الطائرات المسيرة

وغطت سماء معرض ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» 2022، مجموعة متكاملة من أحدث طائرات الاستطلاع المدنية والعسكرية، والمقاتلات الجوية والعمودية التي تعمل «عن بعد» وبدون طيار، كان في مقدمتها، طائرة «BLOWFISH A3» التي عرضتها شركة «زيان يوس» الصينية، وطائرة «CAMCCOTER S-100» التابعة لشركة «شيبل» النمساوية، وطائرة «IKA-20» التي أنتجتها شركة «PR-DC» الصربية، وطائرة «Skeldar V-150» التابعة لشركة «UMS» السويسرية السويدية، وطائرة «TA-1» التي أنتجتها شركة «UKRSPECEXPORT» الأوكرانية.

ومنذ اللحظة الأولى على انطلاق أعمال وفعاليات المعرض، شهدت المنصات العارضة لتلك الطائرات، إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور وزوار المعرض، حيث لوحظ في الدورة الحالية، ارتفاع عدد مشاركات الشركات المتخصصة في هذا المجال، وحرصها على إبراز أنظمتها من خلال تخصيص جزء كبير من أجنحتها لعرض طائراتها.

ونوه المشاركون في المعرض بأن هذا النوع من الصناعة المتقدمة يعتبر أحد الأنظمة الدفاعية الأكثر نمواً على مستوى العالم، موضحين في الوقت نفسه أنه في عالم أصبحت التكنولوجيا هي المعيار الأول والأخير لنهضة الأمم فإن آخر صيحات التكنولوجيا العسكرية والتي ستكون مثار الحديث لعقود وربما لأكثر من قرن قادم هي الطائرات القتالية والطائرات الاستطلاعية غير المأهولة.

وعرضت شركة «PD-DC» الصربية خلال المعرض أحدث طائراتها الهجومية الاستطلاعية الذكية «IKA-20»، والمزودة بأنظمة طيران رقمية، وبوجود أنظمة دفع حديثة كاملة تتيح تشغيل الأنظمة بطيار واحد فقط، بالإضافة إلى وجود مجموعة من كاميرات المراقبة والرصد تمكن مستخدميها من رصد الأشخاص والمركبات المطلوبة وتحديد مواقعها بدقة.

وقدمت شركة «زيان يوس» الصينية أحدث مقاتلاتها المسيرة عن بعد «BLOWFISH A3» المخصصة للمهام الاستطلاعية والقتالية، حيث تتميز الطائرة بامتلاكها لأحدث التقنيات الحديثة من الشاشات متعددة الوظائف والنظم البصرية الإلكترونية وتقنيات جمع المعلومات، ودمجها وتحليلها مباشرة.

أنظمة متطورة

وتم تزويد الطائرة بنظام متطور لتحديد ورصد الأهداف يمكنها من إصابة الأهداف بدقة عالية ما يحد من الأضرار الجانبية التي ترافق القصف بالقنابل، كما تتميز الطائرة بقدرات تشغيلية ليلية ونهارية والقدرة على الإقلاع من مدرجات قاسية وغير مجهزة مع رؤية محيطية بالكامل.

ومن جانبها عرضت شركة «شيبل» النمساوية، أحدث طائراتها الاستطلاعية «CAMCCOTER S-100»، والتي تم تصميمها بنظام وخصائص متعددة تمكنها من الإقلاع والهبوط العمودي المستقل الذي لا مثيل له وفقاً لمعايير الطيران العالمية للطائرات المأهولة وذلك للاستخدام في البر والبحر على حد سواء، مما يوفر توازناً فريداً بين القدرة العملية ومرونة التشغيل والأداء المتميز.

وراعت الشركة في عملية تصنيع الطائرة أن يتم بمواد مستدامه تمنحها عمراً أطول في الخدمة، كما تم تصميم الطائرة بحيث يكون لديها قدرات متعددة لاستيعاب الحمولة، وتوفير المرونة القصوى لمجموعة واسع من الحمولات والمهام لتلبية المتطلبات المتنوعة والفريدة لعملاء.

ويمكن تجهيز الطائرة على سبيل المثال بمزيج من رادار 360 درجة وماسح ضوئي واسع النطاق، وجهاز الكشف على الكبريت لرصد الانبعاثات، والقدرة الإدراكية اللازمة لتنفيذ المهام بكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على نقل الحمولة، بحجم يصل إلى 50 كجم.

كما عرضت شركة «UMS» السويدية طائرات استطلاع ذكية من نوع «SKELDAR V-150»، والتي تؤدي مجموعه كبيرة من المهام الاستطلاعية العسكرية والمدنية.

وقالت الشركة إن منتجاتها المخصصة للأنظمة غير المأهولة معتمدة ومستخدمة حالياً من قبل القوات المسلحة السويسرية والسويدية، مشيرة إلى أن الشركة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية تعمل سنوياً على تطوير كافة منظومة الأسلحة التابعة لها.

خصائص

وعن طائرة «SKELDAR V-150» التي تعتبر الأحدث، أضافت الشركة: إن الطائرة تم إنتاجها بعدة نسخ مختلفة، حيث تمتاز أحدثها بخصائص وقدرات تواكب التطورات التي يشهدها قطاع الرصد والبحث، بحيث توكل إليها مهام وأدوار معينة، موضحة في الوقت نفسه، أن الطائرات تمتلك أنظمة متطورة من الرادارات وأنظمة المراقبة الليلية وغيرها.

كما عرضت شركة General Atomics طائرة المسيرة عن بعد MQ-9B SKYGUARDIAN، والمصممة لتولي مهام المراقبة ولمسافات طويلة.

وتزخر MQ-9B بقائمة طويلة من المميزات، من بينها القدرة على الإقلاع والهبوط الذاتي بواسطة الاتصالات الفضائية، وإمكانية حمل ذخائر موجهة، تمكنها من إصابة أهدافها بكل دقة، حيث عكفت الشركة على أن يتم توفير كافة المميزات ضمن آلية تتسم بالسهولة والسرعة، الأمر الذي لا يتطلب سوى فريق صغير مجهز بأنظمة حاسوبية لتشغيلها.

وتمتلك الطائرة، حزمة متكاملة من أنظمة المراقبة والرصد والتي تتضمن رداً متعدد الاستخدامات، ونظاماً مضاداً للجليد وكاشفاً لتحديد الأهداف، والمنصات الأخرى، وبذلك تحافظ على سلامة مسارها.

وعرضت شركة UKRSPECEXPORT الأوكرانية الجيل الجديد من طائرات «TA-1»، والتي تعتبر طائرات استطلاعية متعددة الأدوار مزودة بكاميرات استشعار عالية الحساسية والدقة، فضلاً عن أنظمة ملاحة «GPS» حديثة، وكاميرا متطورة قادرة على التقاط صور واضحة من ارتفاعات تصل إلى 12200 متر، بينما تصل سرعتها إلى نحو 420 كيلومتراً في الساعة.

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