«إنترناشونال جولدن جروب» تعرض 20 نوعاً لطائرة من دون طيار

المصدر: أبوظبي - وام

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تعرض شركة «إنترناشونال جولدن جروب» الإماراتية «آي جي جي» المتخصصة في الأسلحة والحلول العسكرية المتطورة ووسائل الأمن والأمان، خلال مشاركتها في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 نحو 20 نوعاً حديثاً من الطائرات من دون طيار بالتعاون مع 15 شركة عالمية متخصصة ورائدة في هذا المجال.

وقال الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب»، إن المجموعة تركز على الابتكار والذكاء الصناعي في قطاع التصنيع العسكري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأعلى الدرجات في مجال تطوير وترقية منتجات الأسلحة وتقديم أحدث المنتجات في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأعرب الكعبي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية، انطلاقاً من سياسات دولة الإمارات ورؤيتها الوطنية وتشجيع القيادة الرشيدة للصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية المتطورة وتلبية حاجات القوات المسلحة الإماراتية ومعدات الأمن المتنوعة.

من جهته قال خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي إن جناح شركة «إنترناشونال جولدن جروب»، الذي يمتد على مساحة 700 متر يعرض مجموعة مميزة من الأنظمة الجوية والأرضية غير المأهولة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

وأوضح البلوشي أن مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب» حرصت في هذا المعرض على عرض أحدث المعدات التكنولوجية الحديثة من طائرات من دون طيار، وأجهزة المراقبة المتطورة، وأجهزة الاتصال المتطورة، وأجهزة الرادار والتشويش وأجهزة المحاكاة التشبيهية.

وقد استقطب جناح شركة «إنترناشونال جولدن جروب»، في اليوم الأول للمعرض العديد من الوفود والشخصيات الرسمية والزوار.

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