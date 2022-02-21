«كليفلاند كلينك أبوظبي»: اكتمال أعمال إنشاء الهيكل الخارجي لمبنى مركز الأورام الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مرافق شبكة «مبادلة للرعاية الصحية»، اكتمال أعمال إنشاء الهيكل الخارجي لمركز الأورام الجديد المجاور لمبنى المستشفى الرئيس في العاصمة أبوظبي.

وقد احتفل المستشفى بتركيب آخر الألواح الزجاجية الخارجية في الطابق العاشر من المنشأة الجديدة، وذلك في حفل أقيم أمس بهذه المناسبة بحضور كل من وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، وحسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية، والدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وشهد الحفل، الذي شارك فيه عدد من مقدمي الرعاية الصحية في المستشفى، قيام الحضور بكتابة رسائل شخصية والتوقيع على اللوح الزجاجي الأخير للمبنى قبل رفعه وتركيبه إيذاناً بإتمام أعمال البناء للهيكل الخارجي لمركز كليفلاند كلينك أبوظبي للأورام.

خطوة مهمة

وقال وليد المقرب المهيري يمثل اكتمال الهيكل الخارجي لمركز الأورام الجديد خطوة مهمة نحو اكتمال أعمال الإنشاء تمهيداً لافتتاح المركز في وقت لاحق من هذا العام.

وأعرب الدكتور غوزمان في كلمة ترحيبية ألقاها في الحفل عن امتنانه لجميع من أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، بمن في ذلك مقدمو الرعاية الصحية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والمقاولون والموردون، والشركاء في شركة مبادلة للاستثمار، وشركة مبادلة للرعاية الصحية، ومؤسسة كليفلاند كلينك.

ومن المقرر أن يبدأ المركز الجديد، المقام على مساحة 19 ألف متر مربع، باستقبال المرضى في وقت لاحق من هذا العام. وسيوفر المركز، الذي صمم على غرار مركز تاوسيج للسرطان التابع لكليفلاند كلينك والذي يحتل المرتبة الخامسة بين أفضل مراكز علاج السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، نهجاً متكاملاً ونقلة نوعية في تشخيص وعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وبذلك يسهم في تقليل حاجة المرضى للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

يذكر أن مرض السرطان يُعد ثالث أكثر الأمراض المسببة للوفاة في الدولة والسبب الرئيس لسفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

ويتألف المركز الجديد من 24 غرفة للفحص، و24 غرفة حقن، وغرفتي عمليات، ومنطقة مخصصة لخدمات الأورام لدى النساء. وسوف يعتمد المركز نهج التركيز على المريض والأسرة في الرعاية الصحية المطبق في معهد الأورام التابع لمستشفى كليفلاند أبوظبي. فقد قام معهد الأورام في المستشفى بإنشاء مجلس استشاري يضم مجموعة مختارة من مرضى السرطان والمتعافين وعائلاتهم لتلقي ملاحظاتهم بشأن كيفية تحسين الخدمة العلاجية لمرضى السرطان. وقد تمت الاستفادة من الأفكار التي قدمها هذا المجلس وأخذها في الحسبان عند تصميم المركز الجديد بهدف أفضل خدمات رعاية للمرضى عند افتتاح المركز.

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