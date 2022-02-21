برعاية محمد بن زايد.. منصور بن زايد يفتتح معرضي «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم النسخة الخامسة من معرضي "يومكس" وسيمتكس" 2022 اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع وهو الحدث المتخصص في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة، والتدريب والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

حضر الافتتاح كل من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في عدة مؤسسات حكومية وشركات خاصة.

وخلال اليوم الأول من المعرض وقعت وزارة الدفاع 3 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 654,6 مليون درهم، وتوزعت على عقود لشركات محلية بقيمة إجمالية تفوق 649 مليون درهم، وعقود خارجية تتجاوز قيمتها الاجمالية 5,597 مليون درهم.

واشتملت الصفقات على صفقة مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء أنظمة طائرات مسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، وصفقة أخرى مع شركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة تجاوزت 639 مليون درهم.

كما تضمنت عقد مع شركة /Denel SOC Ltd, trading as Denel Dynamics/ في جنوب أفريقيا لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات بقيمة إجمالية فاقت 5,597 مليون درهم.

وشهدت نسخة هذا العام - التي تشارك فيها 134 شركة من 26 دولة حول العالم، منها 7 دول تشارك للمرة الأولى - نمواً استثنائياً وغير مسبوق، إذ ازدادت المساحة المخصصة للشركات العارضة بنسبة 25%، فيما استحوذت الشركات الجديدة التي تشارك لأول مرة على 36% من إجمالي العارضين، بينما تمثل الشركات الوطنية 29% من إجمالي العارضين المشاركين في النسخة الخامسة من المعرضين.

وتضاعفت العروض الحية التي تقام في منطقة تلال سويحان، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية للمعرضين، وازداد عدد الأنظمة المتطورة المشاركة فيها بشكل لافت، حيث من المقرر أن تشهد هذه العروض الكشف عن 22 تكنولوجيا جديدة ونظام مبتكرة لم يسبق الكشف عنهما في السابق.

وفي تطور ملحوظ يجسد حرص شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "ادنيك" على دعم ريادة الاعمال في القطاعات الحيوية، تشهد النسخة الخامسة من معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2022 إطلاق منصة "يومكس" و"سيمتكس" للشركات الناشئة المختصة في القطاع، والتي تهدف إلى تمكين هذه الشركات وتسليط الضوء على ابتكاراتها في المجال.

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2022 والمؤتمر المصاحب: " هذا الحدث الاستراتيجي المتخصص في الأنظمة غير المأهولة ونظم التدريب والمحاكاة يعتبر الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة لما يلعبه من دور محوري في دعم جهود دولة الإمارات نحو ترسيخ ريادتها العالمية عبر توظيف الابتكارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستقرار والامن الوطني والإقليمي. ويأتي انعقاد هذا الحدث في ظل التحديات والظروف العالمية التي نشهدها ليسلط الضوء على القدرات التي تمتلكها دولة الإمارات بتنظيم حدث استراتيجي على هذا القدر من الأهمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية".

وأضاف: "يوفر المعرضان منصة للتجارب الريادية التي تعزز من جهود الدولة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الأنظمة غير المأهولة ويدعم مهمتها تجاه تطوير القدرات الوطنية والتي تمكّن وتعزّز قدرة الدولة على مجابهة التحديات بمختلف أنواعها وهو ما يضعنا في مصاف الدول الرائدة التي تلعب دوراً محوريّاً على المستوى الإقليمي والدولي، ونتطلع إلى نجاح هذه النسخة الاستثنائية والبناء على ما تحقق في الدورات السابقة من نجاح".

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري: "يعتبر هذا الحدث من الفعاليات الاستراتيجية التي تسهم في دعم الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع أهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وتعزيز مكانة أبوظبي والدولة كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا".

وأضاف الظاهري: "يتميز معرضا "يومكس" و"سيمتكس"2022، بمكانتهما الريادية على أجندة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" والرامية إلى ترسيخ حضور إمارة أبوظبي بمثابتها عاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة".

وأعرب الظاهري عن فخره بفريق العمل في أدنيك الذين أظهروا قدراتهم الاستثنائية وخبراتهم الواسعة في تنفيذ حدث عالمي على هذا القدر من الأهمية، فضلاً عن المرونة التي تتمتع بها مرافق الشركة لدعم الحدث بجميع تفاصيله.

وتشهد الدورة الحالية للمعرضين مشاركة 7 دول جديدة، تشمل مملكة البحرين، وإسرائيل، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا إلى جانب مشاركة جناحين دوليين جديدين هما الجناح الإسرائيلي والجناح الأوكراني، فيما تشتمل فعاليات العروض الحية التي تقام في منطقة تلال سويحان يوم الاربعاء "23 فبراير" على 15 عرضاً سيتم خلالها الكشف عن عدة تقنيات وأنظمة جديدة ومبتكر.

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