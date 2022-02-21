الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تصبح معتدلة الى خفيفة السرعة مساءً.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:37، والمد الثاني عند الساعة 04:59، والجزر الأول عند الساعة 37:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:17.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 59:13، والمد الثاني عند الساعة 01:16، والجزر الأول عند الساعة 08:19، والجزر الثاني عند الساعة 26:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 85 30 دبي 25 17 85 25 الشارقة 25 16 80 20 عجمان 24 17 85 30 أم القيوين 25 16 85 25 رأس الخيمة 24 17 80 25 الفجيرة 30 18 85 40 العين 26 17 85 30 ليوا 25 16 85 35 الرويس 22 14 85 40 السلع 23 15 80 35 دلما 22 18 80 40 طنب الكبرى 23 18 85 35 طنب الصغرى 23 18 85 35 أبو موسى 22 17 80 40 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز