محمد بن راشد يتسلّم أرواق اعتماد سفراء جُدُد لدى الإمارات

المصدر: وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم "الإثنين" بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أوراق اعتماد سفراء جدد معينين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

و رحب سموه خلال الاستقبال، الذي جرى في مقر إكسبو 2020 دبي، بكل من سعادة سفيان سالم الشيباني، سفير ليبيا، وسعادة ماماري كامارا، سفير مالي، وسعادة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك معربا لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق في مهامهم وبما يسهم في تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم، ويخدم في ترسيخ دعائم الشراكة ضمن مختلف المسارات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة الإمارات حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للبعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة، لتمكينهم من القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل، ترسيخا لمبادئ الانفتاح والشراكة التي تتبناها الدولة في علاقاتها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة بغية توسيع قاعدة التعاون البناء في مختلف المجالات.

من جانبهم نقل السفراء الثلاثة الجدد تحيات قادة دولهم وأمنياتهم لدولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وتقديرهم لنهضتها الحضارية الشاملة وللنموذج الرائد الذي تقدمه في مضمار العمل التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تسهم به الإمارات من جهود هدفها إيجاد غد أفضل ينعم فيه الإنسان بأسباب الاستقرار والرخاء.

حضر المقابلة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

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