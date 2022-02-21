شرطة رأس الخيمة تفعل كاميرات المراقبة على تقاطعي جسر عوافي والهدف

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالتنسيق والتعاون مع إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تفعيل كاميرات الرصد والمراقبة على تقاطع جسر عوافي، وتقاطع الهدف، وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة الذكية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لدعم مشروع المراقبة الأمنية في إطار منظومة المدينة الذكية.

ضبط المخالفات

وأكدت شرطة رأس الخيمة بأن الكل يعمل جاهداً على ضبط أمن الطرق، وضبط متجاوزي قوانين السير والمرور على جميع الطرق، وستقوم الرادارات وكاميرات الرصد والمراقبة على هذه التقاطعات برصد وضبط المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز السرعة القانونية المحددة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بغرامة مالية قدرها 1000 ألف درهم، وإضافة 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة شهر كامل، كما ستعمل كاميرات الرصد على ضبط مخالفي عدم الالتزام بخط السير الإلزامي ضمن «حارة» واحدة.

التجاوزات

وناشدت شرطة رأس الخيمة، السائقين بضرورة الحد من التجاوزات والسرعات على الطرق، ‏التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، نتيجة السرعة التي يقود بها بعض السائقين المستهترين، مهيبةً بضرورة تضافر جميع الجهود المرورية والمجتمعية لخفض نسبة الحوادث على الطرق.

مضيفةً بأنه تم تفعيل كاميرات الرصد والمراقبة في التقاطعات الساخنة التي تستدعي ضبط السرعات، وذلك لخفض نسبة الإصابات والوفيات بسبب الحوادث المرورية المهلكة، وتعزيز السلامة المرورية بالمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز