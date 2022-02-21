محمد بن راشد يستقبل محمد بن زايد: مشاوراتنا مستمرة وأخوتنا راسخة وقادمنا أجمل

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في استراحة المرموم بدبي اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه في حسابه على تويتر "خلال استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي اليوم .. مشاوراتنا مستمرة .. تنسيقنا دائم .. أخوتنا راسخة .. وقادمنا أجمل بإذن الله تعالى "..

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