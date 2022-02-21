علاج طفل من التصلب اللويحي في مستشفى القاسمي

المصدر: وام

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نجاح مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة التابع للمؤسسة في تحقيق إنجاز يسجل لأول مرة في دولة الإمارات من خلال علاج طفل من مرض التصلب اللويحي بنسبة نجاح عالية ما يفتح باب أمل جديدا للمصابين بهذا المرض في الدولة.

تعكس الإنجازات الطبية لمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال الجهود المثمرة للطاقم الطبي المتكامل من أطباء وكادر تمريضي فضلا عن توفر الرعاية الطبية الفائقة للمرضى بعد العلاج ما أسهم في خفض معدلات الإقامة في المستشفى وعودة الأطفال المرضى إلى حياتهم الطبيعية.

وفي تفاصيل الحالة تم تحويل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لمناظرته من قبل استشاري طب الاعصاب للأطفال وهو يعاني من ازدواج الرؤية وصداع وتراجع الأداء الدراسي بعد جولة بالعديد من المستشفيات بدون تشخيص حيث قام الأطباء بفحص الطفل إكلينيكيا وتحديد الفحوصات المعملية والإشعاعية المطلوبة وتحديد خطة العلاج المناسب على أساس تشخيص نادر وهو التصلب اللويحي الذي غالبا ما يصيب البالغين.

و بدأ الأطباء بعلاج الطفل فورا بمشتقات "الكورتيزون" لكنه لم يستجب للعلاج فبادر الفريق الطبي بإستخدام عقار "Ocrelizumab" حديث لأول مرة على مستوى الدولة وتم حقن الطفل به على مدار ساعات في وجود متابعة حثيثة له وكانت النتائج مبشرة بفتح باب نجاة جديد وشفاء للأطفال من مرض التصلب اللويحي.

و أكد الدكتور عصام حوير مدير إدارة المستشفيات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحرص على التطوير المستمر للمستشفيات وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية واستقطاب أحدث الأجهزة المتطورة عالميا وتدريب الكوادر الطبية لتحقيق التميز بما يسهم في ترسيخ ثقة المرضى بكفاءة الخدمات الصحية في مستشفيات المؤسسة وذلك في إطار رؤية المؤسسة لتعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق أعلى معايير التميز والاحترافية وتحقيق الريادة في المجال الصحي.

و أثنى على أداء الطاقم الطبي في المستشفى الذي استطاع تحقيق سمعة متميزة وحجز مكانة طبية بارزة لما حققه من إنجازات لتخفيف آلام المرضى وتغيير حياتهم نحو الأفضل بفضل حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصحي لتقديم خدمات الرعاية الصحية بما يناسب أفضل الممارسات العالمية مشيرا إلى خطط المؤسسة لتعزيز الابتكار والتميز واعتماد أحدث سبل العلاج في مستشفياتها من خلال استقطاب كفاءات طبية وعلمية متخصصة وأحدث التقنيات الطبية وتطبيق معايير الجودة والتميز في المستشفيات وفق تطلعات وثيقة مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات.

من جانبها، أشارت الدكتورة صفية الخاجة مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال إلى أن المستشفى يمتلك جميع الإمكانات والأدوات المتطورة إلى جانب الكفاءة المتميزة للطاقم الطبي الذي يتعامل بنجاح مع الحالات المرضية النادرة من خلال توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية ووفق أفضل الممارسات الطبية المعمول بها عالميا.

وشكرت الفريق الطبي على ابتكار اول بروتوكول لعلاج مثل هذه الحالة إضافة إلى مواصلة تطبيق أفضل بروتوكولات العلاج والرعاية الصحية للمرضى.. منوهة إلى أن نسبة حدوث مرض التصلب اللويحي "MS" في الأطفال نادرة و بنسبة تبلغ أقل من 5% وأن تأخر التشخيص أو العلاج قد يؤدى إلى تدهور هذه الحالات .

ولفتت الدكتورة الخاجة إلى أن نجاح المستشفى في علاج أول حالة من نوعها لطفل مصاب بالتصلب اللويحي يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها المستشفى في مجال علاج الأمراض المستعصية والعمليات الجراحية ذات المهارة الخاصة وباقي الخدمات الصحية مشيدة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال متابعة جميع الاحتياجات وتوفير المتطلبات اللازمة في زمن قياسي لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة بالإضافة لتزويده بأحدث الأجهزة الطبية والارتقاء بكفاءة الكادر الطبي ودعمه بمتخصصين واستشاريين متميزين.



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